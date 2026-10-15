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Сохраняю огурцы свежими на 200 дней без консервации: хватит до весны – лайфхак

Опубликовано: 15 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Сохраняю огурцы свежими на 200 дней без консервации: хватит до весны – лайфхак
Сохраняю огурцы свежими на 200 дней без консервации: хватит до весны – лайфхак
Городовой ру
Как сохранить огурцы свежими до весны

Традиционно огурцы принято консервировать, однако существует эффективный способ их длительного хранения в свежем виде. Эта методика, незаслуженно забытая сегодня, позволяет сохранить урожай до весны.

Для реализации метода потребуется столовый уксус и керамическая емкость с крышкой. По словам агронома Ксении Давыдовой, использование этого способа обеспечивает сохранность овощей в течение полугода с сохранением их первоначальных качеств.

На дно горшка наливается небольшое количество уксуса, поверх которого устанавливается деревянная решетка для предотвращения прямого контакта жидкости с продуктом.

Затем емкость заполняется огурцами. Важно укладывать овощи свободно, не допуская плотной утрамбовки, для обеспечения свободной циркуляции паров уксуса.

Горшок необходимо герметично закрыть крышкой и поместить в прохладное помещение, такое как погреб или подвал. Пары уксуса выступают в роли природного консерванта, препятствуя порче огурцов.

Глиняный сосуд представляет собой оптимальное решение для хранения продукции, поскольку обладает воздухопроницаемостью и способностью поглощать избыточную влагу.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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