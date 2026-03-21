Сосед научил сверлить плитку: идеальное отверстие за 3 шага без сколов – сверло входит как нож в масло

Сверление плитки пугает многих домашних мастеров, поскольку хрупкий материал может треснуть при малейшем неверном движении. Однако есть проверенная технология, которая исключает риск появления сколов.
Подготовка и хитрости
Нам понадобится стандартная дрель, копьевидное сверло (специально для стекла и кафеля), а также лейкопластырь, пластилин и вода. Эти подручные средства помогут справиться с двумя главными врагами - скольжением и перегревом.
Как зафиксировать сверло
Тщательно протрите поверхность и наклейте на место будущего отверстия кусочек лейкопластыря, чтобы инструмент не "гулял" по скользкой плитке. Затем слепите из пластилина небольшой бортик в виде колечка вокруг метки и залейте внутрь немного воды.
Эта импровизированная "ванночка" будет постоянно охлаждать рабочую зону. Если возиться с пластилином не хочется, просто смачивайте место сверления мокрой тряпкой каждые 5 секунд.
Техника сверления
Включайте дрель на минимальных оборотах. Сверло должно входить в материал строго под прямым углом. Первые 10 секунд действуйте особенно аккуратно, чтобы пройти самый твердый слой. Как только появится небольшое углубление, можно слегка увеличить скорость.
Завершающий этап
Как только вы почувствуете, что сверло прошло кафель и уперлось в более мягкое основание (бетон или кирпич), уберите пластилин. Теперь можно переключить дрель на обычный режим и доделать отверстие до нужной глубины.
Осталось снять лейкопластырь и протереть поверхность. Результат будет безупречным, без единого скола или трещины.
