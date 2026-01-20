Сосулька как джекпот: как наледь на крыше может пополнить ваш кошелек на миллион рублей

Если полис КАСКО у владельца автомобиля есть, страховщики часто признают падение снега или льда на машину страховым событием и компенсируют причинённый вред полностью.

Для этого важно заранее уточнить, предусмотрено ли покрытие подобных случаев в условиях вашего договора. Иногда такие ситуации не входят в стандартный список, и компенсация не положена.

Тогда автомобилист может обратиться за возмещением к управляющей компании или товариществу собственников жилья.

Согласно постановлению Госстроя России под номером 170, эти организации несут ответственность за своевременное очищение крыш и удаление снежных и ледяных масс.

Таким образом, если с крыши дома падает лед или снег на автомобиль, обязанность компенсировать ущерб ложится на данные организации.

Эксперт в жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Бондарь в интервью «Абзацу» отметил, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 1064) предусматривают: «если нанесён вред имуществу, возмещение должен произвести причинитель вреда, даже при наличии предупреждающих табличек».

Размер компенсации может составлять от 100 тысяч рублей за небольшую царапину или вмятину до более миллиона — если речь идёт о значительных повреждениях дорогостоящего транспортного средства.

Бондарь советует сразу после инцидента вызвать полицию, чтобы составить официальный протокол с подробным описанием произошедшего и зафиксировать причинённый вред.

Рекомендуется также сфотографировать машину и повреждения, собрать свидетельства очевидцев и при необходимости заказать независимую оценку ущерба. Такой пакет документов понадобится для последующего обращения в управляющую организацию или в суд.

Далее владелец машины направляет официальную претензию организации, ответственной за содержание дома и крыш.

Если в компенсации отказывают, для защиты интересов можно подать иск в суд и взыскать сумму материального ущерба в судебном порядке. Поддержка документальных подтверждений и составленный протокол значительно увеличивают шансы на успех.

В числе обсуждаемых способов защиты автомобилей была и установка матрасов поверх машин во время чистки крыш, к этой мере ранее обратился внимание вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Решение вопроса страхования ущерба и компенсаций поднимается ежегодно в зимний период, когда риск схода снега и льда с кровель наиболее велик. Специалисты советуют своевременно проверять условия страхового договора и обращать внимание на обязанности ответственных организаций.

