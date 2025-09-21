Городовой / Общество / «Больше рисков, чем пользы»: помогает ли сода от изжоги
«Больше рисков, чем пользы»: помогает ли сода от изжоги

Опубликовано: 21 сентября 2025 19:00
сода от изжоги
«Больше рисков, чем пользы»: помогает ли сода от изжоги
Городовой ру

Почему народным методам не стоит доверять?

Сода — один из самых популярных «народных» методов борьбы с изжогой. Однако, что думают об этом врачи?

Нутрициолог Виктория Вишнякова в интервью порталу «Городовой» рассказала, почему употребление соды при изжоге может быть не только неэффективным, но и вредным.

«Ни в одних рекомендациях по лечению нет этого совета принимать соду»

“По поводу соды от изжоги, ну, наверное, может быть лучше с гастроэнтерологом, но вообще ни в одних рекомендациях по лечению, нет этого совета принимать соду”, — подчеркивает нутрициолог.

Она отмечает, что в некоторых случаях сода может временно облегчить состояние, но “есть так называемый рикошет”.

Эффект рикошета: временное облегчение с негативными последствиями

Рикошет — это ухудшение состояния после кажущегося улучшения.

“И даже если разово, когда сода помогла от изжоги, то потом, как правило, она возвращается и еще дольше нас может беспокоить изжога”, — предупреждает Виктория Вишнякова.

Современные средства или самообман?

Нутрициолог рекомендует обратиться к гастроэнтерологу.

“Лучше принимать современные безопасные средства от изжоги с приятным вкусом, которые не воздействуют на другие состояния ЖКТ и при этом не приводят к рикошету, к тому, что изжога возвращается”.

Народные методы и горчичники для ЖКТ

По мнению Виктории Вишняковой, употребление соды от изжоги — это миф.

“Скорее как бы, наверное, такие народные методы бабушкины, которые совершенно не имеют связи с реальностью, но отвлекают наше внимание”.

Она сравнивает это с горчичниками или йодовой сеткой:

“Мы вроде что-то поделали, на болезнь-то никак не влияет, но нам как бы морально лучше о том, что мы что-то поделали”.

“Здесь, наверное, больше рисков от употребления соды, нежели пользы. Поэтому лучше к таким методам не прибегать”, — заключает нутрициолог.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
