«Больше рисков, чем пользы»: помогает ли сода от изжоги

Сода — один из самых популярных «народных» методов борьбы с изжогой. Однако, что думают об этом врачи?
Нутрициолог Виктория Вишнякова в интервью порталу «Городовой» рассказала, почему употребление соды при изжоге может быть не только неэффективным, но и вредным.
«Ни в одних рекомендациях по лечению нет этого совета принимать соду»
“По поводу соды от изжоги, ну, наверное, может быть лучше с гастроэнтерологом, но вообще ни в одних рекомендациях по лечению, нет этого совета принимать соду”, — подчеркивает нутрициолог.
Она отмечает, что в некоторых случаях сода может временно облегчить состояние, но “есть так называемый рикошет”.
Эффект рикошета: временное облегчение с негативными последствиями
Рикошет — это ухудшение состояния после кажущегося улучшения.
“И даже если разово, когда сода помогла от изжоги, то потом, как правило, она возвращается и еще дольше нас может беспокоить изжога”, — предупреждает Виктория Вишнякова.
Современные средства или самообман?
Нутрициолог рекомендует обратиться к гастроэнтерологу.
“Лучше принимать современные безопасные средства от изжоги с приятным вкусом, которые не воздействуют на другие состояния ЖКТ и при этом не приводят к рикошету, к тому, что изжога возвращается”.
Народные методы и горчичники для ЖКТ
По мнению Виктории Вишняковой, употребление соды от изжоги — это миф.
“Скорее как бы, наверное, такие народные методы бабушкины, которые совершенно не имеют связи с реальностью, но отвлекают наше внимание”.
Она сравнивает это с горчичниками или йодовой сеткой:
“Мы вроде что-то поделали, на болезнь-то никак не влияет, но нам как бы морально лучше о том, что мы что-то поделали”.
“Здесь, наверное, больше рисков от употребления соды, нежели пользы. Поэтому лучше к таким методам не прибегать”, — заключает нутрициолог.