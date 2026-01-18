Спасатели Петербурга пересмотрели расписание крещенских купаний

Специалисты управления МЧС по Санкт-Петербургу внесли изменения в график работы купелей в период празднования Крещения Господня. Как сообщили представители ведомства, в этом году в черте города для желающих будет подготовлено 17 крупных купелей. На всех площадках будут работать сотрудники МЧС, обеспечивая безопасность участников обряда.

В большинстве мест обряды начнутся непосредственно 19 января — в день праздника. Однако в ряде районов отдельные купели будут открыты для посетителей уже начиная с вечера накануне, а в некоторых — даже ранее, днём 18 января. В частности, заранее открыть доступ планируется у Свято-Троицкого собора в Колпино, а также на Среднем Суздальском озере.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность при погружении в прорубь и призывают не игнорировать тревожные признаки ухудшения самочувствия. Специалисты советуют внимательно следить за состоянием здоровья при купании, особенно если окунание прошло неудачно. В случае появления недомогания следует немедленно обратиться к медицинским работникам.

