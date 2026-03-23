Спасение для девятиклассников: ЗакС открывает путь к рабочим специальностям

Опубликовано: 23 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Регионам предоставят возможность организовать обучение по программам профессиональной подготовки рабочих и за счет местного бюджета.

В Санкт-Петербурге готовят законопроект, который позволит девятиклассникам, провалившим ОГЭ, освоить рабочую профессию.

В прошлом году около 560 школьников города не сдали экзамен и оказались в сложном положении.

Выпускники 9-х классов, не прошедшие ОГЭ, смогут бесплатно получить рабочую специальность за счет средств бюджета Северной столицы.

Законодательное собрание рассмотрит инициативу о предоставлении таких полномочий городским властям, сообщил в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

Согласно федеральному законодательству, регионы смогут организовывать профессиональное обучение рабочих по бюджетным программам.

Автор:
Юлия Аликова
