Спасение для девятиклассников: ЗакС открывает путь к рабочим специальностям

В Санкт-Петербурге готовят законопроект, который позволит девятиклассникам, провалившим ОГЭ, освоить рабочую профессию.
В прошлом году около 560 школьников города не сдали экзамен и оказались в сложном положении.
Выпускники 9-х классов, не прошедшие ОГЭ, смогут бесплатно получить рабочую специальность за счет средств бюджета Северной столицы.
Законодательное собрание рассмотрит инициативу о предоставлении таких полномочий городским властям, сообщил в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.
Согласно федеральному законодательству, регионы смогут организовывать профессиональное обучение рабочих по бюджетным программам.