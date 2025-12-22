Городовой / Город / Список подарков: что ни в коем случае не преподносить в год Огненной Лошади, чтобы не спугнуть удачу
Список подарков: что ни в коем случае не преподносить в год Огненной Лошади, чтобы не спугнуть удачу

Опубликовано: 22 декабря 2025 12:49
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

В 2026 году, который по восточному календарю пройдет под символом Красной Огненной Лошади, астрологи говорят о предстоящих переменах и необходимости пересмотреть жизненные приоритеты.

Специалист по астрологии Ирина Ефросинина в интервью «МК в Питере» отметила, что каждому знаку зодиака подходят определённые новогодние подарки.

Она выделила важные астрологические тенденции наступающего периода и возможные варианты подарков к празднику.

По ее словам, людям, родившимся под знаками Девы, Козерога и Близнецов, полезно получить в подарок ежедневники, записные книжки или наборы для упорядочивания дел.

Ракам, Тельцам и Весам принесут радость подарки, связанные с созданием уюта и спокойствия дома. По мнению астролога, для Львов, Водолеев и Стрельцов стоит подбирать вещи, открывающие возможности для творчества и самовыражения.

Скорпионам и Рыбам астролог предлагает преподносить символические сувениры, особенно те, что связаны с превращениями и внутренними преобразованиями, например, обереги или предметы с мистическим значением.

Овнам рекомендуется выбрать подарки, подталкивающие к действию либо новые впечатления, включая различные активности или предметы, связанные со спортом. Особое внимание Ефросинина советует уделить соответствию подарка особенностям астрологического года.

Она считает, что главной задачей будет сохранить гармонию и стабильность в эмоциях, поэтому важно выбирать подарки осознанно.

Астролог предупреждает: слишком дорогие или обязывающие вещи могут вызвать неловкость у Раков, Весов и Дев. Предметы, намекающие на смену внешности или предназначенные «на будущее», не всегда уместны для Тельцов и Рыб.

В связи с тем, что следующий год ознаменуется частыми периодами ретроградности планет, эксперт рекомендует отказаться от сложных технических новинок, которые могут часто выходить из строя.

В астрологическом прогнозе на неделю говорится, что новым задачам и неожиданным событиям предстоит коснуться всех знаков зодиака. Это может стать дополнительной причиной подходить к выбору подарков вдумчиво.

Автор:
Юлия Аликова
Город
