Гизанты: спящие свидетели истории, или почему нельзя трогать старинные памятники в Петербурге

В тишине зарубежных старинных некрополей, среди замшелых камней и вековых деревьев, иногда встречаются удивительные артефакты — эффигии. Это скульптурные портреты усопших, запечатленные в камне в виде спящих или возлежащих фигур.

Они пришли в Россию из Западной Европы, где были весьма распространены, но в дореволюционном Петербурге их можно было увидеть лишь на иноземных кладбищах — как отражение иных культур и верований.

Музейные реликвии: «Спящий офицер» и его история

До нашего времени сохранились лишь два надгробия подобного рода, и оба они нашли свой приют в музее-некрополе XVIII века, словно драгоценные реликвии, оберегаемые от забвения.

Первая эффигия, известная как «Спящий офицер», — это надгробие штабс-капитана лейб-гвардии Семеновского полка Иоганна Христиана фон Рейссига.

Как пишет Елена Васильева, петербургский некрополист, автор книги «Азбука петербургских некрополей» в своем блоге, когда-то он покоился на Волковском лютеранском кладбище, но теперь его сон вечен в музейных стенах.

Молодой офицер спит на высоком саркофаге, укрытый шинелью, а голову положил на кивер, как на подушку. Сон здесь — это не просто отдых, а аллегория самой смерти, вечного покоя.

Легенда о царском гневе и кладбищенском Купидоне

Легенда гласит, что однажды, много лет назад, этот офицер заснул на посту, расстегнув крючки на воротнике и отдавшись во власть дремы. В таком виде его обнаружил Николай I. Рассердившись, Его Величество простер руку и потрепал молодого человека по плечу.

Каково было офицеру, когда, открыв глаза, он увидел перед собой лик самого императора! Ужас был так велик, что сердце молодого офицера не выдержало, и он умер на месте. Вот якобы в память о его трагической безвременной кончине было создано это надгробие.

Вскоре после появления надгробия среди петербургских гимназисточек пошла молва: спящий офицер помогает найти суженого. Нужно только подойти поближе и прошептать свою просьбу. И действительно, есть случаи, когда девушки, обратившиеся к офицеру, вскоре встречали своих будущих мужей в военной форме.

Даже в наши дни, в постсоветское время, говорят, был случай: три подруги-студентки, попросившие спящего офицера послать им хороших мужей. И через год все трое вышли замуж: одна за курсанта Военно-космической академии, вторая — за морского офицера, а третья — за бравого лейтенанта милиции.

Развенчание мифа: Правда об офицере фон Рейссиге

На самом деле офицер на посту не засыпал. Умер он при других обстоятельствах, в возрасте 30 лет. Он был, как видно по имени, лютеранин, семья его была небедная, и памятник его создан в лучших традициях западноевропейских эффигий, по зарубежной моде того времени. Скульптор — Август Юлиус Штрейхенберг.

В 1840 году скульптуру отлили из чугуна на Александровском литейном заводе в Санкт-Петербурге. Первоначально памятник был установлен на Волковском лютеранском кладбище, на семейном месте фон Рейссигов. Был перенесен в музейный некрополь в 1930х годах.

Доктор Магир: памятник и судьба

Вторая эффигия — это надгробный памятник Густава Адольфа Магира, придворного врача герцога Лейхтенбергского. Этот памятник был перенесен со Смоленского лютеранского кладбища. Это фигура мужчины, возлежащего на гранитной глыбе, одетого в сюртук и шинель, облокотившегося на левую руку. Словно путник, прилегший отдохнуть после долгой дороги.

Густав Адольф Магир — баварский подданный, чья жизнь была полна неожиданных поворотов. Получив медицинское образование в Мюнхене, он прибыл в Россию в трагический 1831 год, когда холера охватила большую часть Евразии. Посланный для изучения эпидемии, Магир оказался в плену у казаков во время польского восстания, потеряв все свои вещи и документы.

Однако судьба благоволила ему: благодаря вмешательству баварского короля Людвига I и императора Николая I, Магир был освобожден и получил возможность поселиться в России, чтобы продолжить свою врачебную миссию. Ему пришлось подтвердить свой диплом в Харьковском университете, где он вдобавок защитил диссертацию о болезнях органов зрения, вызванных неврозами.

После долгих перипетий Магир получил звание доктора медицины и был принят на российскую службу, став придворным врачом герцога Максимилиана Лейхтенбергского, супруга Великой княжны Марии Николаевны, дочери императора Николая I.

За свою усердную службу Густав Адольф Магир был награжден российскими орденами. Он состоял в Обществе русских врачей и в Императорском Обществе испытателей природы. К сожалению, в 1842 году он скончался от скоротечной болезни, оставив после себя вдову Веру Павловну и сына Дмитрия.

О памятнике

Автор бронзового памятника, изображающего Густава Адольфа Магира, —скульптор и изобретатель Александр-Эдуард Лемольт, который создал Физионотип, позволяющий делать слепки с лица. Возможно, именно этот метод был использован для создания посмертного портрета доктора Магира.

Похоронен доктор Магир был на Смоленском лютеранском кладбище, Памятник был перенесен в музейный некрополь в 1930х.

Суеверия и реальность: почему нельзя трогать памятники

Говорят, что если потереть ботинок или нос доктора Магира, это принесет удачу перед операцией. Многие верят в эту примету и хватаются за несчастный памятник с просьбами об избавлении от болезней. Но на самом деле каждый такой жест — это не милая традиция, а реальная угроза для уникального памятника.

От того, что памятник постоянно трогают руками, постепенно уничтожается патина — благородное покрытие, которое защищает металл от коррозии. Патина — это тончайший слой окислов, формирующийся десятилетиями, и её потеря делает бронзу уязвимой перед временем и окружающей средой.

Гизанты: Символы покоя и вечного сна

Обе эти эффигии являются гизантами (от французского слова gésir — «лежать» в значении «покоиться», «быть погребенным») — лежачими скульптурами, символизирующими покой и вечный сон. Они напоминают нам не только о быстротечности жизни, но и о том, что смерть не может стереть память о тех, кто оставил свой след в истории.