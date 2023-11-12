Средство для волос будет работать в разы эффективнее: поможет трюк с полотенцем

На полках ванной комнаты у большинства женщин есть множество масок и сывороток для волос. Но любое из этих средств будет давать более сильный эффект, если применить одну простую хитрость. Достаточно нанести его на шевелюру и обернуть голову полотенцем.

Однако не все так просто. Ткань предварительно нужно смочить в горячей воде и держать на волосах, пока она не остынет. После этого уходовое средство нужно смыть. О том, почему способ работает, рассказал парикмахер Александр Наумко.

«Этому методу уже очень много лет. На самом деле его используют для того, чтобы открылись чешуйки волос и состав масок и бальзамов лучше проник в структуру волоса и напитал кожу головы. Метод подходит для любых волос, делать можно каждый раз после мытья — хуже не будет», — объяснил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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