Эти ядовитые растения есть дома у каждого второго: они опасны и для людей, и для животных

Многие люди украшают свои дома комнатными растениями, не подозревая, что некоторые из них могут представлять серьезную опасность для здоровья. Яркие и красивые, они таят в себе скрытые угрозы, которые могут оказаться опасными как для взрослых, так и для детей и домашних животных.

Сок диффенбахии, например, ядовит и может вызвать ожоги на коже и слизистых. Если он попадет в глаза, это может привести к временной потере зрения. Олеандр

тоже может быть смертельно опасным. Все его части содержат токсины, которые могут вызвать серьезные сердечные проблемы при проглатывании.

Любимец зимних праздников, пуансеттия, хотя и красива, выделяет ядовитый сок. При контакте с кожей он может вызвать раздражение, а при попадании внутрь — тошноту и рвоту. Листья филодендрона содержат оксалаты кальция, которые могут вызвать раздражение горла и отеки.

Пуансеттия

Яркие цветы кливии тоже несут опасность. Если части растения попадают внутрь, они могут вызвать желудочно-кишечные расстройства и сильное отравление. Цветок с элегантными белыми лепестками и ядовитым соком калла, вызывает сильное раздражение кожи и слизистых.

Листья монстеры хоть и выглядят привлекательно, они могут вызвать сильное раздражение при контакте с кожей. При попадании внутрь это растение может вызвать проблемы с дыханием и отеки. Угодил в этот список и алоэ. Хотя внешне он полезен для кожи, его внутренний сок токсичен при проглатывании. Он может вызвать сильное отравление, особенно у домашних животных.

Монстера

Сок кротона вызывает ожоги и воспаления при контакте с кожей. Если случайно проглотить его части, это может привести к серьезному отравлению со рвотой и диареей. Спатифиллумом тоже часто украшают рабочие и жилые пространства, однако оно опасно для домашних животных, так как может вызвать отеки, трудности с дыханием и рвоту.