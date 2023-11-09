Срочно проверьте счета: аферисты добрались сразу до трех российских банков

Сразу три крупных банка России подверглись кибернападению. На сайтах компаний появилось странное и пугающее объявление о приостановке выплат по вкладам, а деньги пользователей оказались под угрозой.

Поэтому владельцам карт стоит проверить, не утекли ли их средства в карман злоумышленников. Хотя ложные сообщения были удалены и пресс-службы финорганизаций заявили о надежности ресурсов, все же махать рукой на произошедшее не стоит.

Хакеры на время получили доступ к трем сайтам: Банка жилищного финансирования, Всероссийского банка развития регионов и Фора-Банка. Все сервисы уже восстановлены и продолжают работать в штатном режиме, пишет РИА Новости.

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