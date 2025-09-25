Временной провал в Ленобласти: как Лампово сохранило дух старой России

Деревня Лампово — это не просто набор старинных домов, а живая часть истории Ленинградской области.

Ленинградская область хранит немало старинных уголков, которые могут удивить любого человека, знакомого с историей региона.

Одним из таких мест является деревня Лампово в Гатчинском районе. Здесь словно остановилось время: старинные деревянные дома с резными фасадами и надписями середины XIX века сохранились до наших дней.

История и традиции Лампово

Первые упоминания о Лампово относятся к началу XVII века. Название деревни может происходить от финского слова «lampi» (лесное озерцо) или от русского «ламповка» — след копыта с водой.

Озерцо есть в деревне, что подтверждает первую версию, пишет Русская вера.

Активное развитие поселения началось в эпоху Петра I — в XVIII веке сюда переселялись плотники из Архангельской губернии, привозя с собой традиции резного мастерства и старообрядческую веру.

Старообрядческая община и культурное наследие

Лампово сохранило традиции староверов более трех столетий. Община живет достаточно обособленно, пытаясь сохранить свои религиозные и культурные обычаи.

В XIX веке в деревне был построен Никольский храм, пишут Санкт-Петербургские ведомости.

Деревянных построек, имеющих статус объектов культурного наследия регионального значения, с каждым годом становится все меньше.

Местные жители активно занимаются восстановлением зданий и сохранением традиций.

В деревне проводятся ярмарки ремесел, собираются экспонаты для будущего музея, а даже реставрируются старинные книги и иконы.

Сложная страница войны

В годы Великой Отечественной войны в Лампово располагался штаб немецкой разведки — Абвера. Местных жителей выселяли, многих отправляли в концлагеря.

На базе военнопленных создавались отряды тех, кто сотрудничал с фашистами, что бросило темную тень на репутацию деревни, пишет ru.ruwiki.ru.

Однако местные старожилы и историки отмечают, что обвинения в массовом предательстве часто преувеличены, учитывая ужасы и принуждения военного времени.

Сегодня потомки жертв войны стараются восстановить справедливое восприятие событий и память о своих родных.