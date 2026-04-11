Старый забор засияет как новый: 7 растений, которые превратят его в шедевр

Со временем деревянные и металлические ограждения теряют вид: трескаются, облущиваются, прогибаются. Автор Дзен-канала DreamHouse рассказал, как украсить старый забор быстро и почти за даром.
Однолетние вьющиеся растения позволяют каждый год менять внешний вид участка.
Кобея быстро разрастается и даёт крупные цветы-колокольчики. Ипомея радует яркими оттенками и раскрывается с утра. Душистый горошек добавляет не только цвет, но и аромат. Декоративная фасоль формирует плотную зелёную стену и смотрится очень выразительно.
Многолетние вьющиеся растения подойдут тем, кто хочет стабильный результат на годы.
Девичий виноград меняет окраску листвы и остаётся декоративным весь сезон. Жимолость быстро оплетает забор и создаёт густую зелень. Плющ хорошо переносит тень и холод. Плетистые розы делают ограждение по-настоящему эффектным, а клематис добавляет обильное цветение и отлично сочетается с другими лианами.
Высокорослые растения помогают скрыть недостатки старого забора. Мальва, дельфиниум и рудбекия высаживаются вдоль ограждения и создают плотную цветущую линию. Их можно включить в миксбордер, чтобы участок выглядел ухоженно весь сезон за счёт сменяющегося цветения.
Подвесные вазоны — простой способ добавить оригинальности. Подойдут как обычные горшки и ящики, так и самодельные варианты из старой обуви, бутылок, покрышек или посуды. Такой декор легко обновлять и менять по настроению.
Ранее мы писали о том, как спасти вишню от монилиоза.