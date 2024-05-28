Стейк из медведя и льняная халва: эти блюда Сибири должен отведать каждый турист

Сибирь — уникальный регион России со своим характером и вкусом. Гастрономия тут развита очень хорошо. Любой турист сможет найти для себя что-то особенное. Согреть в местных кафе и ресторанах можно не только тело, но и душу.

Что поесть

В первую очередь приезжим советуют отведать настоящих сибирских пельменей. Блюду уже сотни лет и готовится оно с особой изюминкой — колотым льдом. Именно этот ингредиент придает начинке сочности. Некоторые хозяйки всыпают в ингредиентам горсть таежных трав для особого аромата.

Яство могут подать с мясом оленя, говядиной, грибами сыроежками и даже клюквой. Именитые шеф-повара и вовсе миксуют ингредиенты, получая вкуснейшее сочетание, которое точно не оставит никого равнодушным. Пельмени можно есть хоть круглые сутки. Их вы сможете найти абсолютно в любом заведении.

Источник фото: Legion-Media

В Сибири есть такое понятие как северная каша. Ее еще называют «кашей силы». Раньше северяне с вечера запаривали любую крупу на ночь (гречку, пшенку), а с утра добавляли туда мясо, например, соленый или вяленый балык. Такое яство и сейчас можно отведать в ресторанах. Оно прекрасно насыщает и утоляет голод чуть ли не до самого вечера.

Также в Сибири можно поесть дичь, например, повара с удовольствием подадут вам готовят сочный стейк из мяса медведя, лося, оленя, кабана, косули, полярного зайца и куропатки, а также из рыбы, обитающей в сибирских реках. Цены не сильно будут кусаться, так как такого добра в этом регионе навалом.

Источник фото: Legion-Media

Обожают хозяйки использовать ягоды и травы в своих рецептах. Из шишек готовят варенье, а из грибов — настойки. Сыр в этом регионе страны тоже весьма специфический. В него добавляют семена пажитника. Это очень пахучее растение, которое можно найти прямо на улице под ногами.

Что привезти домой

Возьмите на заметку ТОП-5 вкусных сувениров из Сибири. Родные точно скажут вам спасибо.

Сушеное мясо яка «Хенме» (прекрасная закуска со специфическим вкусом. Утолит голод на долгие часы); Мука из жареного ячменя «Тыва далган» (из такой муки сибиряки часто пекут ароматный хлеб, добавляя воду и яйца); Алтайская льняная халва (такого продукта больше нет ни в одном другом городе страны); Алтайский пантогематоген (делается из крови из рогов оленей и маралов, весьма полезная жидкость); Тувинский напиток из чуксугбая (это смоляной корень, который при заваривании оказывает согревающий эффект на организм человека).

Источник фото: Legion-Media