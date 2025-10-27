Стихи, трамвай и тайна гибели на Фонтанке: кем был мальчик Котя, похороненный на Марсовом поле

Марсово поле в Петербурге — место особое. Это огромный некрополь, где позоронено много людей. Но одна могила привлекает к себе особое внимание. Это могила мальчика по прозвищу Котя.

Он прожил всего девять лет и оставил после себя необычную историю.

Кто был Ваня Мгебров-Чекан?

Котя, настоящее имя которого Ваня Мгебров-Чекан, рос в театральной семье. Его родители работали в театре Пролеткульта — там же, где и он сам начал выступать еще с пяти лет.

Ваня писал и читал агитационные стихи, писал небольшие пьесы. В 1920-х Петроград знал его как юного поэта, которого сравнивали с Маяковским.

Его стихи были яркими и мощными, звучали на митингах, заводах, даже на фронте. Он вдохновлял людей бороться за идеи.

Трагическая смерть на мосту через Фонтанку

В апреле 1922 года случилась ужасная история. Ване нужно было помочь голодающему другу — отвезти ему хлеб. Во время поездки в трамвае через мост Фонтанки кто-то толкнул мальчика из вагона.

Из-за удара о мостовую и последующей травмы ноги Ваня умер в больнице через два дня. Кто совершил этот поступок — остаётся загадкой до сих пор.

В газетах писали то, что виновный был стариком, а в других источниках — мужчиной среднего возраста.

Случайность или политический террор?

Родители Вани были уверены: это не просто несчастный случай. Они считали, что смерть сына была политическим актом, направленным против советской власти.

История Коти до сих пор вызывает споры, ведь полных ответов нет. Но мальчик попал в историю не просто так — его признали героем, и похоронили на Марсовом поле рядом с другими борцами.

Влияние Коти на литературу и кино

Жизнь и трагическая судьба Вани вдохновили писателя Орлянского написать рассказ «Сердце коммунара должно быть чистым!»﻿

Позже образ Коти стал прототипом героя повести Юрия Яковлева «Был настоящим трубачом». В 1973 году по этой повести сняли фильм с одноимённым названием.

Почему история Коти важна?

Котя — это символ детской беззащитности в сложное время. Его стихи и короткая жизнь напоминают о том, как хрупка человеческая судьба, особенно в эпоху перемен и борьбы.

Марсово поле — это не только место захоронения борцов, но и память о тех, кто был уличен в борьбе за идеи, даже если эти идеи были выражены в стихах маленького мальчика.