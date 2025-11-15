Стоит каждого рубля: ради этой шавермы туристы раз за разом возвращаются в Петербург

В Петербурге шаверма — не просто уличная еда. Это культурный маркер, неофициальный символ города и повод для гордости. Здесь спорят о соусе, о правильном нарезании капусты и даже о том, как именно нужно сворачивать лаваш.
Но одно неизменно: петербургская шаверма должна быть сочной, горячей и приготовленной с уважением.
Классика на каждом углу
На Литейном, у станции «Гостиный двор», работает легендарная точка, где шаверму берут и студенты, и полицейские, и офисные работники. Здесь всё по канону: нежное мясо, свежие овощи, соус с кислинкой и никакой картошки — ведь это не Москва.
Новая шаверма — без скуки
Город давно перерос привычный формат. В Pita’s подают шаверму с мятой и пряной бараниной, в «Синдбаде» — палестинскую версию с хрустящей лепёшкой, а Lovash экспериментирует с бататом и острыми соусами.
Даже фалафельные варианты стали хитом — «Шаверма Фалафель» и Cous-Cous доказывают, что без мяса может быть не менее вкусно.
Когда шаверма — искусство
Фудтраки 1FF жарят мясо прямо при вас — аромат стоит на весь квартал. А «Шаверма от мастера Шера» славится мини-порциями и идеальным балансом соуса и хруста. Петербургская шаверма давно перестала быть просто перекусом: это гастрономическая визитка города, где вкус — часть характера.