Стоит каждого рубля: ради этой шавермы туристы раз за разом возвращаются в Петербург

Опубликовано: 15 ноября 2025 16:30
Шаверма
Фото: Городовой.ру

Без картошки, без компромиссов и с тем самым соусом, по которому скучают даже уехавшие.

В Петербурге шаверма — не просто уличная еда. Это культурный маркер, неофициальный символ города и повод для гордости. Здесь спорят о соусе, о правильном нарезании капусты и даже о том, как именно нужно сворачивать лаваш.

Но одно неизменно: петербургская шаверма должна быть сочной, горячей и приготовленной с уважением.

Классика на каждом углу

На Литейном, у станции «Гостиный двор», работает легендарная точка, где шаверму берут и студенты, и полицейские, и офисные работники. Здесь всё по канону: нежное мясо, свежие овощи, соус с кислинкой и никакой картошки — ведь это не Москва.

Новая шаверма — без скуки

Город давно перерос привычный формат. В Pita’s подают шаверму с мятой и пряной бараниной, в «Синдбаде» — палестинскую версию с хрустящей лепёшкой, а Lovash экспериментирует с бататом и острыми соусами.

Даже фалафельные варианты стали хитом — «Шаверма Фалафель» и Cous-Cous доказывают, что без мяса может быть не менее вкусно.

Когда шаверма — искусство

Фудтраки 1FF жарят мясо прямо при вас — аромат стоит на весь квартал. А «Шаверма от мастера Шера» славится мини-порциями и идеальным балансом соуса и хруста. Петербургская шаверма давно перестала быть просто перекусом: это гастрономическая визитка города, где вкус — часть характера.

