Стоит ли поход в Царское Село своих денег? Честный ответ петербургского экскурсовода

Екатерининский дворец и парк, один из символов пушкинской эпохи и жемчужина Петербурга, внесли изменения в ценовую политику.
Стоимость билетов выросла более чем на 30%, и теперь даже дети от 7 лет должны приобретать льготный билет.
На минуточку, чтобы увидеть Екатерининский дворец, турист теперь должен заплатить 1200 рублей.
Это новшество вызвало закономерные вопросы: стоит ли такое повышение своих денег, или же это «оверпрайс»?
«Неизбежное зло» реставрации: Стоит ли новый флигель 30% цены?
Экскурсовод Людмила Разбегаева прокомментировала ситуацию, объяснив причины повышения цен.
«Конечно, это никого не радует. Но повышение цен — неизбежное. Всё в рамках приказа 737 от 2011 года», — пояснила она.
Основной аргумент — огромные расходы на содержание такого исторического комплекса.
«Проводятся масштабные реставрационные работы. Только недавно открыли Зубовский флигель, и это огромная работа. Развиваются маршруты, обновляются экспозиции», — добавила Разбегаева.
«Зубовский флигель или старый добрый Петергоф»: Туристы выбирают между ценой и новизной
Тем не менее, несмотря на рациональные объяснения, Людмила признаёт, что «осадочек остался».
Теперь перед туристами встает главный вопрос: готовы ли они платить больше за новые маршруты и отреставрированный Зубовский флигель, о котором ещё год назад мало кто слышал?
Или же предпочтут более привычный и доступный вариант — прогулку по Петергофу, где фонтаны остаются прежними, а цены — более щадящими.
Решение, как всегда, за самим путешественником, но повышение цен в Екатерининском дворце, безусловно, изменит представление о доступности исторических достопримечательностей.