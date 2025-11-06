Стоит ли поход в Царское Село своих денег? Честный ответ петербургского экскурсовода

Екатерининский дворец и парк, один из символов пушкинской эпохи и жемчужина Петербурга, внесли изменения в ценовую политику.

Стоимость билетов выросла более чем на 30%, и теперь даже дети от 7 лет должны приобретать льготный билет.

На минуточку, чтобы увидеть Екатерининский дворец, турист теперь должен заплатить 1200 рублей.

Это новшество вызвало закономерные вопросы: стоит ли такое повышение своих денег, или же это «оверпрайс»?

«Неизбежное зло» реставрации: Стоит ли новый флигель 30% цены?

Экскурсовод Людмила Разбегаева прокомментировала ситуацию, объяснив причины повышения цен.

«Конечно, это никого не радует. Но повышение цен — неизбежное. Всё в рамках приказа 737 от 2011 года», — пояснила она.

Основной аргумент — огромные расходы на содержание такого исторического комплекса.

«Проводятся масштабные реставрационные работы. Только недавно открыли Зубовский флигель, и это огромная работа. Развиваются маршруты, обновляются экспозиции», — добавила Разбегаева.

«Зубовский флигель или старый добрый Петергоф»: Туристы выбирают между ценой и новизной

Тем не менее, несмотря на рациональные объяснения, Людмила признаёт, что «осадочек остался».

Теперь перед туристами встает главный вопрос: готовы ли они платить больше за новые маршруты и отреставрированный Зубовский флигель, о котором ещё год назад мало кто слышал?

Или же предпочтут более привычный и доступный вариант — прогулку по Петергофу, где фонтаны остаются прежними, а цены — более щадящими.

Решение, как всегда, за самим путешественником, но повышение цен в Екатерининском дворце, безусловно, изменит представление о доступности исторических достопримечательностей.