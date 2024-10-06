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«Странный тип»: петербуржцы накинулись на парня, который сделал девушке предложение в Пулково

6 октября 2024 11:12
«Странный тип»: петербуржцы накинулись на парня, который сделал девушке предложение в Пулково
«Странный тип»: петербуржцы накинулись на парня, который сделал девушке предложение в Пулково
legion-media.ru

Джентльменский поступок восприняли двояко.

В аэропорту Пулково образовалась новая ячейка общества. Ну, почти. Парень решил сделать любимой сюрприз перед вылетом и у стойки регистрации вручил ей помолвочное кольцо.

На одно колено, как истинный рыцарь, тоже встал, все, как полагается. Даже сотрудник аэропорта расплылся в улыбке при виде милой сцены. Само собой, петербурженка ответила на предложение согласием.

Но горожане восприняли поступок юноши не так восторженно, как те, что наблюдали трогательный момент воочию. В Telegram-канале «Питерач» некоторые даже осудили парня за неудачный выбор места и времени для предложения руки и сердца:

«Делать предложение своей девушке перед толпой — не уважать ее, ставить ее в неловкое положение», «А люди ждут. Странный тип, пара тоже», «Очень мило», «А прикиньте, если ответ был "нет"», «Ну, теперь и лететь никуда не надо».

Ранее мы рассказывали, как невеста отменила свадьбу всего из-за одной фразы жениха.

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Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургЛюдиИстории
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