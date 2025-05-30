Секреты Ши Цзы: что скрывают в себе каменные львы, охраняющие один из мостов Санкт-Петербурга

На Петровской набережной в Санкт-Петербурге можно увидеть необычные статуи — Ши Цзы, китайских львов, больше похожих на лягушек, мифических существ, которые символизируют один из годов 12-летнего китайского зодиака. Эти львы — не просто украшение набережной, а хранители древних традиций и символы удачи.

По китайским поверьям, статуи Ши Цзы размещаются возле храмов, входов на кладбище, императорских дворцов или административных зданий. Обычно их должно быть двое — самец и самка, символизирующие гармонию и баланс.

Но в Санкт-Петербурге их три — самец, положивший лапу на шар, и самка, прикрывающая лапой маленького детеныша. Это отступление от традиции делает петербургских Ши-Цза еще более уникальными.

Говорят, что если прикоснуться к льву, держащему шар, то удача будет сопутствовать вам весь день. Многие жители и гости города верят в это поверье и не упускают возможности прикоснуться к каменному талисману.

Эти статуи имеют долгую и интересную историю, связанную с Маньчжурией и российско-китайскими отношениями начала XX века.

Как львы из Маньчжурии оказались в Петербурге?

История появления Ши Цзы в Санкт-Петербурге начинается в далекой Маньчжурии, в городе Гирин (ныне Цзилинь). В ноябре 1906 года, в счастливый день 10-го месяца 32 года правления императора династии Дай-цин (Гуан-сюй), эти львы были установлены у входа в одно из зданий города Гирина. Надпись на одной из статуй гласит:

«Сей лев сделан (поставлен) в Гирине в счастливый день 10-го месяца 32 года ныне царствующего императора династии Дай-цин, годы правления которого носят название Гуан-сюй, то есть продолжение славного царствования».

В 1907 году генерал от инфантерии Н. И. Гродеков, известный российский военачальник и исследователь Дальнего Востока, преподнес эти статуи в дар Санкт-Петербургу. Так львы-стражи преодолели тысячи километров и обрели новый дом на берегах Невы.

Это — удивительная история о том, как предметы искусства могут путешествовать по миру и становиться символами дружбы между народами.

Символика и значение

Появление Ши Цзы в Петербурге стало символом дружбы и культурного обмена между Россией и Китаем. Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», эти львы не только украшают город, но и напоминают о богатой истории международных отношений, о путешествиях и дипломатии начала XX века.

Где увидеть Ши Цзы в Петербурге?

В Санкт-Петербурге они находятся на набережной перед Домиком Петра I, напоминая о связи времен и культур. Их присутствие создает особую атмосферу и придает этому месту загадочность и очарование.

Сегодня знаменитые маньчжурские львы украшают один из мостов Петровской набережной и являются популярным объектом для фотографий и прогулок. Их величественный вид и загадочная история делают статуи настоящей жемчужиной городской среды. Это — место, которое стоит посетить, чтобы прикоснуться к истории и культуре.