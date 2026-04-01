Строительство культурного объекта на Охте: свежий проект с графиком до конца 2026 года
Строительство культурного объекта на Охте: свежий проект с графиком до конца 2026 года

Опубликовано: 1 апреля 2026 17:00
 Проверено редакцией
К 30 июня власти подготовят первый этап планировки.

Власти Санкт-Петербурга объявили о строительстве нового объекта для досуга и культуры. Информацию подтвердил комитет по градостроительству и архитектуре города.

Комитет разместил проект планировки территории. Новый объект разместится на участке, ограниченном Большеохтинским проспектом, проспектом Шаумяна, улицей Помяловского и частью Якорной улицы, включая территорию гостиницы «Охтинская».

Первый этап планировки завершат к 30 июня, второй — до 30 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось о создании нового сквера с качелями в Василеостровском районе: там обустроят пешеходные зоны, современную уличную мебель и площадку для отдыха.

Автор:
Юлия Аликова
Город
