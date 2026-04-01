Строительство культурного объекта на Охте: свежий проект с графиком до конца 2026 года

Власти Санкт-Петербурга объявили о строительстве нового объекта для досуга и культуры. Информацию подтвердил комитет по градостроительству и архитектуре города.
Комитет разместил проект планировки территории. Новый объект разместится на участке, ограниченном Большеохтинским проспектом, проспектом Шаумяна, улицей Помяловского и частью Якорной улицы, включая территорию гостиницы «Охтинская».
Первый этап планировки завершат к 30 июня, второй — до 30 ноября 2026 года.
