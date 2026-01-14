Студенты-целевики штурмуют Петербург: город едва не догнал столицу по числу будущих специалистов

В начале июня был обнародован список регионов, где наибольшее число студентов поступит в учебные заведения по целевой квоте в 2025/26 учебном году. По количеству будущих студентов, зачисленных на целевые места в программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Эти данные предоставило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
В сообщении министерства отмечается, что на целевое обучение в Москве зачислят 6711 человек. Санкт-Петербург занимает вторую строку с 4117 студентами, а Свердловская область — третью с 1638 местами. Эта статистика касается будущего учебного года.
Четвёртое место занимает Республика Башкортостан с числом 1550 целевых студентов, далее следует Ростовская область — 1483 человека. Татарстан оказался на шестой позиции, где учиться по целевой квоте будут 1406 человек.
В первую десятку попали также Краснодарский край (1294), Самарская область (1161), Новосибирская область (1151) и Воронежская область (1097). Такие данные озвучили представители министерства. Перечисленные субъекты Российской Федерации стали наиболее активными участниками программы целевого приёма.
