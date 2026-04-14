Стулья влияют на симфонию: уникальная акустика Капеллы требует реставрации мебели

В Концертном зале петербургской Капеллы, старейшего музыкального учреждения города, отреставрируют исторические стулья производства фирмы «Тонет».
Реставрация 405 кресел, диванов и скамеек стартует в июле 2026 года и завершится осенью 2027-го.
Гендиректор Капеллы Ольга Хомова в беседе с «Петербургским дневником» отметила, что эта мебель — не просто предметы интерьера, а ключевой элемент уникальной акустики зала, где каждый элемент влияет на звучание.
Последний ремонт исторической мебели проводили более 20 лет назад, в 2005 году, и сейчас ее состояние оценивают как изношенное.
Средства на реставрацию уже выделены из городского бюджета — решение Комитета по культуре Петербурга приняли в марте 2026 года. Руководство Капеллы сейчас оформляет бумаги для тендера по выбору специалистов-реставраторов.
«Когда зрители приходят в наш Концертный зал, они получают особый бонус — возможность сидеть на исторических стульях, то есть практически на музейном объекте.
Капеллу можно назвать музеем музыки, но музеем с активной концертной жизнью», — подытожила Хомова.