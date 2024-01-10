Свекла пролежит свежей всю зиму: вот где лучше всего ее хранить

Обычно свеклу советуют хранить в погребах или подвалах. Но для жителей многоквартирных домов это проблематично. Чтобы корнеплоды дольше оставались свежими, стоит взять на заметку пару хитростей.

Оптимальная температура хранения — от +2 до +4°C. Поэтому овощи можно положить на застекленный неотапливаемый балкон. Однако важно укрыть их от солнечных лучей. В таком случае лучше всего сложить корнеплоды в мешок или непрозрачный ящик.

Также свеклу можно положить поверх картофеля. Он будет отдавать влагу, которая так необходима свекле.

А небольшие корнеплоды можно убрать в холодильник. Но перед этим каждую головку нужно обернуть в пищевую пленку или фольгу, отмечает портал «7дней».

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