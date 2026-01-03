Городовой / Город / Сверкают, а не брызжут: где искать зимние фонтаны на улицах Петербурга
Сверкают, а не брызжут: где искать зимние фонтаны на улицах Петербурга

Опубликовано: 3 января 2026 15:21
 Проверено редакцией
Власти Санкт-Петербурга опубликовали список адресов, где в городе установлены световые фонтаны.

В Санкт-Петербурге накануне зимних праздников появились световые инсталляции, установленные на городских фонтанах. Впервые адреса этих объектов были официально объявлены.Такая традиция теперь позволяет фонтанам украшать город и зимой, когда вода в них отключена.

Официальные представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, что обычно фонтаны завершают свою работу в октябре, однако сами сооружения остаются на прежних местах. Зимой некоторые из них получают новую функцию благодаря специальным световым композициям, которые располагаются в чашах.

Этот подход дает фонтанам возможность изменить привычный облик и стать частью новогоднего убранства города. Адреса фонтанов с зимней подсветкой обозначены на карте Петербурга, позволяя желающим самостоятельно выбрать маршрут для прогулки.

Юлия Аликова
