Сверкают, а не брызжут: где искать зимние фонтаны на улицах Петербурга

В Санкт-Петербурге накануне зимних праздников появились световые инсталляции, установленные на городских фонтанах. Впервые адреса этих объектов были официально объявлены.Такая традиция теперь позволяет фонтанам украшать город и зимой, когда вода в них отключена.
Официальные представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, что обычно фонтаны завершают свою работу в октябре, однако сами сооружения остаются на прежних местах. Зимой некоторые из них получают новую функцию благодаря специальным световым композициям, которые располагаются в чашах.
Этот подход дает фонтанам возможность изменить привычный облик и стать частью новогоднего убранства города. Адреса фонтанов с зимней подсветкой обозначены на карте Петербурга, позволяя желающим самостоятельно выбрать маршрут для прогулки.
