Правило 3 секунд для выживания: как отвечать на незнакомые термины на работе и не показаться «тормозом»

Необходимость разбираться в быстро меняющейся терминологии на рынке труда часто вызывает тревогу.

Молодые коллеги и работодатели порой используют поток новых, непонятных слов, что создает ощущение изоляции и страх показаться некомпетентным.

HR-консультант Зулия Лоикова объясняет порталу «Городовой», почему этот “терминологический бум” происходит и как следует на него реагировать.

Сленг как маркер общности и трендовости

Эксперт видит в обилии новых слов не просто увлечение иностранными языками, а социально-психологический механизм.

Зулия Лоикова HR-консультант “Мне кажется, сленг, он как некий маркер своих,” — отмечает Лоикова.

Использование модных терминов, приходящих преимущественно из английского, создает “чувство общности внутри профессиональной группы” и дает “эффект, что мы такие модные, мы в тренде”.

Компании и сотрудники используют эту лексику, чтобы “показать, что идут в ногу со временем”. Заимствования, которые сначала звучат непривычно, со временем интегрируются в повседневную речь.

Красные флаги: когда терминология скрывает хаос

Однако консультант четко обозначает границу между полезной адаптацией и злоупотреблением языком. Проблемы начинаются там, где сложное слово используется намеренно для маскировки простоты или отсутствия четкой идеи.

“И здесь, если термин используется вместо ясной мысли для создания такой аллюзии, сложности: "а давайте продизайним синергичную solution для охвата таргета", — вот здесь у меня уже, так скажем, эти вопросы возникают, потому что это красный флаг”.

Лоикова подчеркивает:

“Здоровые компании ценят четкость, ясность, конкретность”.

Стратегия выживания: переспрашивать и фокусироваться на сути

В условиях такого лексического напора, специалисты советуют не пытаться выучить всё подряд, а применять тактику осмысленного вовлечения.

“Я бы, наверное, сказала, что такое короткое правило для выживания в данном случае: переспрашивайте, не стесняйтесь, делайте грамотно, уточняйте контекст, фокусируйтесь на сути задачи, не на обертке с терминологией”.

Важно осваивать слова постепенно, “по мере реальной необходимости”. Эксперт напоминает о силе накопленного опыта:

“часто за сложным названием, понятный, известный вам и многим процесс стоит”.

Именно профессиональный опыт и умение решать задачи остаются на первом плане, будучи куда более ценными, чем знание “каких-то модных слов”.

Умение докопаться до сути

Ключевым “мягким навыком”, который всегда будет востребован, является способность задавать правильные вопросы.

“И умение задавать правильные вопросы, докопаться до сути, это один из вот этих ключевых мягких навыков, который всегда в цене”.

Попытка разобраться в значении термина — это уже “первый шаг”, демонстрирующий проактивность, а не невежество.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.