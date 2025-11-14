Городовой / Город / Свыше полутысячи спецмашин вышли на улицы Петербурга на охоту за первыми снежинками
Свыше полутысячи спецмашин вышли на улицы Петербурга на охоту за первыми снежинками

Опубликовано: 14 ноября 2025 13:04
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге с выпадением первого снега на улицы города вышли дополнительные бригады коммунальных служб.

В Петербурге коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за появления первого снега, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранним утром 14 ноября жители Пушкина и Курортного района впервые в сезоне увидели снежинки, которые вскоре растаяли. Несмотря на недолговременные осадки, городские службы заранее подготовили улицы к смене погодных условий.

Дороги заранее обработали специальными солевыми растворами, чтобы не допустить образования льда при понижении температуры и порывистом ветре.

Наиболее пристальное внимание уделялось таким участкам, как путепроводы, перекрёстки, набережные, пешеходные переходы и прилегающие к социально важным зданиям территории.

Утром более 590 машин спецтехники наряду с тысячей сотрудников, занятых ручной очисткой, приступили к работе на улицах города.

Их распределили по различным районам, в первую очередь — в местах большого скопления людей и на тех участках, где требуется особая осторожность.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни возможны новые осадки и понижение температуры воздуха. Коммунальные бригады продолжают и дальше оставаться в режиме повышенной готовности.

Представители городских служб отмечают, что при необходимости смогут оперативно увеличить число рабочих и спецтехники.

Юлия Аликова
Город
