Сыворотка молодости: 3 капли ароматного масла на лицо — и кожа напитанная и подтянутая

Опубликовано: 12 мая 2026 14:07
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Невероятная польза для кожи

Вечная красота и молодость являются мечтой многих женщин. Для достижения этой цели применяются разнообразные процедуры, качественное питание и другие методы. Масло какао может служить одним из эффективных вспомогательных средств в поддержании молодости.

В состав масла какао входят токоферолы, которые способствуют предотвращению преждевременного появления морщин. Эти компоненты обеспечивают глубокое питание кожи, а жирные кислоты защищают кожные покровы от негативного воздействия окружающей среды.

«Масло какао относится к категории твердых масел и обладает очень приятным ароматом. Оно подходит для женщин любого возраста и с любым типом кожи — как для сухой, так и для склонной к жирности. Продукт эффективно питает, увлажняет и способствует восстановлению поврежденной кожи. Кроме того, масло укрепляет сосудистую сетку», — пояснила косметолог-дерматолог Марина Ваулина.

Специалист также отметила, что масло можно использовать для увлажнения губ или ресниц. Нанесение нескольких капель масла на кожу способствует поддержанию ее красоты и молодости.

Масло какао обеспечивает глубокое увлажнение, предотвращает шелушение, устраняет ощущение стянутости и стимулирует процессы регенерации. Допускается совместное применение масла какао с кремом: для этого достаточно добавить 1-2 капли масла в порцию крема.

