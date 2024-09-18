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Таиланд все же введет туристический налог для иностранцев: суммы сборов уже известны

18 сентября 2024 17:20
Таиланд все же введет туристический налог для иностранцев: суммы сборов уже известны
Таиланд все же введет туристический налог для иностранцев: суммы сборов уже известны
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Местные власти потратят деньги с умом.

В Таиланде введут турналог для всех приезжих путешественников. Новый сбор будет составлять от 150 до 300 батов (примерно от 411 до 823 рублей), и его внедрение стало частью плана развития туристической отрасли страны. Это решение было принято министром туризма Таиланда Соравонгом Тьентонгом, который считает, что это принесет ощутимую пользу.

По мнению министра, полученные средства будут направлены на улучшение инфраструктуры, развитие туристических достопримечательностей и повышение безопасности туристов. Таким образом, новый налог станет инструментом для поддержания высокого уровня туристической привлекательности Таиланда.

Для тех, кто прилетает в Таиланд самолетом, налог составит 300 батов, что эквивалентно 823 рублям. А путешественники, пересекающие границу по суше или морю, заплатят 150 батов (около 411 рублей), сообщает Bangkok Post.

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Автор:
Екатерина Адамова
Общество ТуризмНалогиТаиланд
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