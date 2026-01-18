Таинственный гость с огненным хвостом: лиса пришла к домам жителей Понтонного

В посёлке Понтонный недавно заметили лису, что стало неожиданным событием для местных жителей. Об этом журналистам рассказала одна из жительниц, Светлана. По её словам, хищница часто приходит к домам, не пугается людей и питается едой, которую кладут у окон для бездомных котов и собак.

Женщина отметила, что впервые животное попало в объектив камеры 13 января. Лиса ведёт себя спокойно и не избегает людей, но у некоторых жителей её внешний вид вызывает тревогу. По мнению некоторых, внешний вид зверя может говорить о возможных проблемах со здоровьем, поэтому они обращают особое внимание на происходящее.

