Вместо покупки места — штраф в 10 тысяч: как петербуржцы воюют из-за столбиков, и это не шутка Город
Питерская драма: дама разошлась на досмотре и напала на полицейскую Город
Зарплаты замедлят бег: депутат раскрыла тревожный прогноз на 2026 год Город
Пожар в Келози: как семь жизней ускользнули из пламени Город
Забудьте про жвачку: специя, которая убивает несвежее дыхание за секунды: просто пожуйте 3 зернышка — и вы звезда беседы Полезное
Таинственный гость с огненным хвостом: лиса пришла к домам жителей Понтонного

Опубликовано: 18 января 2026 17:54
 Проверено редакцией
В посёлке Понтонный недавно заметили лису, что стало неожиданным событием для местных жителей. Об этом журналистам рассказала одна из жительниц, Светлана. По её словам, хищница часто приходит к домам, не пугается людей и питается едой, которую кладут у окон для бездомных котов и собак.

Женщина отметила, что впервые животное попало в объектив камеры 13 января. Лиса ведёт себя спокойно и не избегает людей, но у некоторых жителей её внешний вид вызывает тревогу. По мнению некоторых, внешний вид зверя может говорить о возможных проблемах со здоровьем, поэтому они обращают особое внимание на происходящее.

Автор:
Юлия Аликова
Город
