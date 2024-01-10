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Так борются с известковым налетом мудрые хозяйки: вместо губки используют вот что

Так борются с известковым налетом мудрые хозяйки: вместо губки используют вот что
Как быстро устранить известковый налет

От белых пятен не останется и следа.

Известковый налет на сантехнике значительно портит ее внешний вид. Но пятна легко побороть. Для этого вместо бытовой химии и губки хозяйки используют одно неожиданное средство с кухни.

Речь идет о фольге. Оторвите небольшой кусок, слегка сомните его и намочите холодной водой. Затем пройдитесь по смесителю и душевой лейке. Сильно нажимать не нужно, достаточно лишь слегка надавливать на поверхность.

Эта процедура быстро уберет белесые разводы. А если налета слишком много, можно смочить фольгу уксусом или лимонным соком, отмечает Дзен-канал «Советы для дома».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Советы Дом Лайфхак
10 января 2024 14:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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