Так борются с известковым налетом мудрые хозяйки: вместо губки используют вот что

От белых пятен не останется и следа.

Известковый налет на сантехнике значительно портит ее внешний вид. Но пятна легко побороть. Для этого вместо бытовой химии и губки хозяйки используют одно неожиданное средство с кухни.

Речь идет о фольге. Оторвите небольшой кусок, слегка сомните его и намочите холодной водой. Затем пройдитесь по смесителю и душевой лейке. Сильно нажимать не нужно, достаточно лишь слегка надавливать на поверхность.

Эта процедура быстро уберет белесые разводы. А если налета слишком много, можно смочить фольгу уксусом или лимонным соком, отмечает Дзен-канал «Советы для дома».

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