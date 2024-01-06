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Такая обувь точно не будет скользить на льду: обратите внимание на три нюанса

Такая обувь точно не будет скользить на льду: обратите внимание на три нюанса
Как выбрать нескользящую обувь

Продавцы об этом умалчивают.

При выборе зимней обуви важно учитывать не только наличие меха. Если купить слишком скользкую пару, есть риск заполучить травму. Чтобы этого избежать, возьмите на заметку пару хитростей.

Всегда обращайте внимание на подошву. Изучите не только ее материал, но и структуру. Если подошва гладкая, не имеет выступов и бугров, то она обязательно будет скользить. Важно, чтобы на обуви был рельеф.

Лучше всего выбирать подошву из резины или термоэластомера. Именно эти материалы не «дубеют» на морозе, а, значит, сводят вероятность падения к минимуму.

Также подошва должна быть достаточной гибкой. Это гарантирует лучшее сцепление с поверхностью, отмечает портал Faibexpro.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Советы Покупки
6 января 2024 14:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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