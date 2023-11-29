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Такой штрудель покорит даже гурманов: вот что добавить в начинку вместо вишни

Такой штрудель покорит даже гурманов: вот что добавить в начинку вместо вишни
Штрудель получится ароматным и нежным

Сезонный фрукт полностью изменит вкус выпечки.

Штрудель традиционно готовят с яблоками и вишней. Считается, что именно такое сочетание наиболее гармонично: сладость удачно соотносится с тонкой кислинкой.

Но опытные кулинары нашли интересную альтернативу. Вкус выпечки получается ярким и оригинальным. Рецепт настолько прост, что справится даже новичок в кулинарии.

Вам потребуется:

  • слоеное тесто — 1 упаковка,
  • хурма — 2 шт.,
  • яблоко — 1 шт.,
  • яйцо — 1 шт.,
  • лимон — 0,5 шт.,
  • грецкие орехи — 60 г,
  • изюм крупный — 50 г,
  • мука или крахмал — 1 ст.л.,
  • сахар — 2 ст.л.,
  • молотая корица по вкусу.

Разморозьте тесто. Можно соединить два пласта так, чтобы получился один большой, или сделать два маленьких штруделя. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов.

Хурму и яблоко нарежьте мелкими кубиками. Если кожура толстая, ее можно убрать. С лимона снимите цедру.

Орехи очистите и крупно порубите. Промойте изюм. Если он очень сухой, предварительно замочите в горячей воде на пару минут.

Смешайте фрукты, орехи, изюм, цедру, сахар, корицу и муку или крахмал. Тесто раскатайте, чтобы получился прямоугольник.

Выложите начинку, отступив от края пару сантиметров. Скатайте плотный рулет и хорошо защипните края. Форму застелите пергаментом или силиконовым ковриком.

Выложите будущий штрудель швом вниз. Взбейте яйцо с водой и смажьте слоеное тесто: так выпечка получится румяной. Поставьте в духовку на 35–45 минут, советует «Лайфхакер».

Источник фото: Photo by Ben Stein on Unsplash

Общество Рецепты
29 ноября 2023 10:30
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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