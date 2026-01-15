Таможенники Петербурга взяли банду: нелегальный табак на 85 миллионов в кармане

В Санкт-Петербурге сотрудники таможенных органов задержали пятерых участников группы, подозреваемой в незаконной продаже табачных изделий. Это произошло во время выгрузки грузовика, прибывшего из Москвы. Операция проходила на территории Северо-Западного региона.
В ходе осмотра было обнаружено 600 тысяч пачек сигарет, изготовленных в Армении. На пачках отсутствовали акцизные марки и обязательная маркировка, предусмотренная законодательством. Стоимость всего изъятого товара оценивается примерно в 85 миллионов рублей.
Контрабандный табак спрятали за другими товарами ширпотреба. Сопроводительные документы содержали сведения о перевозке чая и салфеток, чтобы скрыть истинное содержимое груза. По данным ведомства, продукцию собирались распространять через розничную сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Сейчас рассматривается возможность возбуждения дела о незаконном производстве, приобретении, хранении и транспортировке табачных изделий без надлежащей маркировки с целью сбыта. Если вина задержанных будет доказана, им грозит уголовная ответственность. Проверка продолжается.
