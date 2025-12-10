Городовой / Город / Татьяна Буланова за партой: куда поступила артистка
Татьяна Буланова за партой: куда поступила артистка

Опубликовано: 10 декабря 2025 22:00
Татьяна Буланова
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Студентка выбрала индивидуальный учебный план по специальности «музыкальное искусство эстрады».

Певица и заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала студенткой Института современных знаний имени А. М. Широкова в Минске.

Она будет обучаться заочно по специальности, связанной с эстрадным музыкальным искусством, используя индивидуальный план. Об этом БелТА рассказал первый проректор вуза Владислав Кадира.

Он уточнил, что срок обучения рассчитан на пять лет, выпускнику присваивают звание артиста, руководителя творческого коллектива и преподавателя.

Татьяна Буланова подтвердила эту информацию, отвечая на вопросы изданию 78.ru. Артистка пояснила, что планирует ездить на сессии в белорусскую столицу.

Она также добавила, что было бы возможно преподавать после завершения учёбы, однако в ближайшие десять лет заниматься педагогической деятельностью не намерена.

Ранее певица рассказывала, что передвигается по Петербургу на общественном транспорте.

Автор:
Юлия Аликова
