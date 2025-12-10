Татьяна Буланова за партой: куда поступила артистка

Певица и заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала студенткой Института современных знаний имени А. М. Широкова в Минске.
Она будет обучаться заочно по специальности, связанной с эстрадным музыкальным искусством, используя индивидуальный план. Об этом БелТА рассказал первый проректор вуза Владислав Кадира.
Он уточнил, что срок обучения рассчитан на пять лет, выпускнику присваивают звание артиста, руководителя творческого коллектива и преподавателя.
Татьяна Буланова подтвердила эту информацию, отвечая на вопросы изданию 78.ru. Артистка пояснила, что планирует ездить на сессии в белорусскую столицу.
Она также добавила, что было бы возможно преподавать после завершения учёбы, однако в ближайшие десять лет заниматься педагогической деятельностью не намерена.
