Таврический дворец — знаковое место, где вершилась судьба России

Опубликовано: 24 сентября 2025 15:45
Таврический дворец
Таврический дворец — знаковое место, где вершилась судьба России
Городовой ру

Дворец на Шпалерной улице пережил имперские торжества, заседания Думы и дни революции, оставаясь одним из символов города.

Таврический дворец возвели в 1783–1789 годах по проекту Ивана Старова для князя Григория Потёмкина. Строгие фасады с колонным портиком и куполом скрывали роскошные интерьеры: ротонду, Белоколонный зал с зимним садом, Китайскую и Гобеленовую залы.

Позади дворца разбили Таврический сад, ставший одним из любимых уголков горожан.

Потёмкинская резиденция

Дворец получил своё название по титулу князя — Таврический, в честь присоединённого Крыма. Потёмкин жил здесь недолго, но успел устроить знаменитые торжества в честь Екатерины II. После его смерти дворец перешёл в казну и вскоре стал одной из императорских резиденций.

XIX век

Здесь селили почётных гостей, устраивали балы и выставки. В 1800-х годах во дворце восстанавливали интерьеры архитекторы Карл Росси и Василий Стасов, а в начале XX века залы приняли Таврическую выставку старинных портретов.

Первый парламент

В 1906 году в Таврическом разместили Государственную думу. В феврале 1917-го здесь заседали Временное правительство и Петроградский совет, а в январе 1918-го прошло Учредительное собрание.

Советский и постсоветский периоды

После революции дворец использовали как площадку для съездов Советов и Коминтерна, в 1930-е здесь располагался сельскохозяйственный университет, а позже — партийная школа. Сегодня в здании работает Межпарламентская ассамблея СНГ и проходят концерты проекта "Потёмкинские вечера".

Интересные факты

  • Дворец обошёлся Екатерине II примерно в 400 тысяч рублей золотом.
  • Когда-то от него тянулся канал к Неве, завершающийся гаванью.
  • Интерьеры неоднократно перестраивались: от пышной резиденции Потёмкина до строгих залов Государственной думы.
  • В 2011 году в Купольном зале установили орган, изготовленный в Барселоне.

Сегодня Таврический дворец соединяет в себе память о блеске империи и драму революции. Его колонны и купол продолжают оставаться частью петербургского ландшафта и истории.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
