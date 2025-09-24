Таврический дворец — знаковое место, где вершилась судьба России

Таврический дворец возвели в 1783–1789 годах по проекту Ивана Старова для князя Григория Потёмкина. Строгие фасады с колонным портиком и куполом скрывали роскошные интерьеры: ротонду, Белоколонный зал с зимним садом, Китайскую и Гобеленовую залы.
Позади дворца разбили Таврический сад, ставший одним из любимых уголков горожан.
Потёмкинская резиденция
Дворец получил своё название по титулу князя — Таврический, в честь присоединённого Крыма. Потёмкин жил здесь недолго, но успел устроить знаменитые торжества в честь Екатерины II. После его смерти дворец перешёл в казну и вскоре стал одной из императорских резиденций.
XIX век
Здесь селили почётных гостей, устраивали балы и выставки. В 1800-х годах во дворце восстанавливали интерьеры архитекторы Карл Росси и Василий Стасов, а в начале XX века залы приняли Таврическую выставку старинных портретов.
Первый парламент
В 1906 году в Таврическом разместили Государственную думу. В феврале 1917-го здесь заседали Временное правительство и Петроградский совет, а в январе 1918-го прошло Учредительное собрание.
Советский и постсоветский периоды
После революции дворец использовали как площадку для съездов Советов и Коминтерна, в 1930-е здесь располагался сельскохозяйственный университет, а позже — партийная школа. Сегодня в здании работает Межпарламентская ассамблея СНГ и проходят концерты проекта "Потёмкинские вечера".
Интересные факты
- Дворец обошёлся Екатерине II примерно в 400 тысяч рублей золотом.
- Когда-то от него тянулся канал к Неве, завершающийся гаванью.
- Интерьеры неоднократно перестраивались: от пышной резиденции Потёмкина до строгих залов Государственной думы.
- В 2011 году в Купольном зале установили орган, изготовленный в Барселоне.
Сегодня Таврический дворец соединяет в себе память о блеске империи и драму революции. Его колонны и купол продолжают оставаться частью петербургского ландшафта и истории.