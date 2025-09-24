Городовой / Город / Ледяная «серенада»: как ансамбль «Толока» познал суровую правду петербургских ночей
Ледяная «серенада»: как ансамбль «Толока» познал суровую правду петербургских ночей

Опубликовано: 24 сентября 2025 17:00
Женщина, ведро, вода, музыкант
Городовой ру

Когда фольклор встречается с недовольством.

Музыканты ансамбля «Толока», исполняющие песни разных регионов России, столкнулись с неожиданной реакцией в Петербурге.

Как пишет Mash на Мойке, после концерта, решив спеть на бис прямо посреди улицы после 22:00, они были облиты ледяной водой из окна.

«Фольклорные вайбы» не оценили

«Как нам рассказали в самом ансамбле, они сразу признали ошибку и ретировались с места атаки», — сообщается в материале.

Коллектив, отмечавший успех, не ожидал столь резкой реакции на свое уличное выступление.

«Культурная столица» с «культурными» методами

Петербуржцы в комментариях дали свою оценку произошедшему:

«Не в то время и не в том месте», —считают они.

Многие припомнили старые традиции:

«О, старые традиции! Я думала, что так давно никто не делает».

Реакция на ледяную воду была разной:

«Не кипятком, и то ладно», — написали одни.

«Культурная столица. Культурно спели, культурно облили».

«А нефиг горланить»: поиск «специально отведенных мест»

Основная претензия к музыкантам — нарушение тишины в позднее время.

«А нефиг горланить, людям на работу и детей уже уложили», — пишут горожане.

Звучат предложения о поиске «специально отведенных для пения мест, караоке бары, нежилые зоны».

«Прекрасная традиция» или соседская месть?

Одна из историй, рассказанных в комментариях, напоминает о советских временах:

«Мне рассказывали, что когда еще в советское время мотоциклисты повадились ночами кататься по нашей улице, соседи с энтузиазмом дежурили у окон и приветствовали их тазиками с водой».

Автор:
Ксения Пронина
Город
