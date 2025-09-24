Ледяная «серенада»: как ансамбль «Толока» познал суровую правду петербургских ночей

Музыканты ансамбля «Толока», исполняющие песни разных регионов России, столкнулись с неожиданной реакцией в Петербурге.
Как пишет Mash на Мойке, после концерта, решив спеть на бис прямо посреди улицы после 22:00, они были облиты ледяной водой из окна.
«Фольклорные вайбы» не оценили
«Как нам рассказали в самом ансамбле, они сразу признали ошибку и ретировались с места атаки», — сообщается в материале.
Коллектив, отмечавший успех, не ожидал столь резкой реакции на свое уличное выступление.
«Культурная столица» с «культурными» методами
Петербуржцы в комментариях дали свою оценку произошедшему:
«Не в то время и не в том месте», —считают они.
Многие припомнили старые традиции:
«О, старые традиции! Я думала, что так давно никто не делает».
Реакция на ледяную воду была разной:
«Не кипятком, и то ладно», — написали одни.
«Культурная столица. Культурно спели, культурно облили».
«А нефиг горланить»: поиск «специально отведенных мест»
Основная претензия к музыкантам — нарушение тишины в позднее время.
«А нефиг горланить, людям на работу и детей уже уложили», — пишут горожане.
Звучат предложения о поиске «специально отведенных для пения мест, караоке бары, нежилые зоны».
«Прекрасная традиция» или соседская месть?
Одна из историй, рассказанных в комментариях, напоминает о советских временах:
«Мне рассказывали, что когда еще в советское время мотоциклисты повадились ночами кататься по нашей улице, соседи с энтузиазмом дежурили у окон и приветствовали их тазиками с водой».