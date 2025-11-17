Городовой / Город / Сезон закрыт, а лес всё ещё кормит: грибники Ленобласти продолжают собирать улов
Сезон закрыт, а лес всё ещё кормит: грибники Ленобласти продолжают собирать улов

Опубликовано: 17 ноября 2025 09:20
Самое большое количество грибов в этом сезоне собирают в Выборгском, Гатчинском и Курортном районах.

В Ленинградской области многие продолжают ходить за грибами, невзирая на формальное завершение сезона. Корзины с грибами по-прежнему полны, а фотографии удачных походов жители делятся в социальной сети.

Один из грибников опубликовал фотографии, на которых видны две корзины, ведро и три больших пакета собранных грибов.

«В лесу воздух чудесный, немного снежно, солнечно и местами загадочно. Грибочки звенят, как стеклянные. Лисичек трубчатых в лесу много, но все уже под снегом», —пишут любители «тихой охоты».

Грибники отмечают, что даже в середине ноября удаётся собрать обильный урожай.

По наблюдениям очевидцев, наиболее богатый сбор сейчас отмечается в Гатчинском, Курортном и Выборгском районах.

Жители области продолжают активно делиться своими достижениями в соцсетях. Несмотря на холод, энтузиасты не спешат прекращать свои вылазки в леса региона.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пропали 392 человека. Этот факт напоминает о необходимости соблюдать осторожность во время походов за грибами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
