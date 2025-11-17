«Крестам» меняют приговор: два здания бывшего СИЗО претендуют на статус памятников

Два здания на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге готовят к включению в список выявленных памятников. Оба эти строения являются частью комплекса бывшей тюрьмы «Кресты». Они станут частью будущего общественно-культурного пространства.
Речь идёт о хирургическом бараке и корпусе бывших учебных мастерских. Оба объекта находятся на территории, где ранее размещался тюремный комплекс, сообщает пресс-служба КГИОП.
Здание барака возвели в 1909–1910 годах. Во второй половине 1920-х годов он был перепрофилирован для медицинской службы и приспособлен для содержания примерно 100 пациентов.
Второе здание, отведённое под мастерские, также относят ко времени до 1917 года.
Оба строения предполагается включить в общий ансамбль «Кресты». Затем их интегрируют в единый проект, который предусматривает создание современного, делового и музейного центра на этой территории.
Ранее стало известно, что в старых зданиях бывшей тюрьмы планируется проведение научных исследований и необходимых изыскательных работ. Подобные меры позволят сохранить историческую ценность объектов.