«Крестам» меняют приговор: два здания бывшего СИЗО претендуют на статус памятников
«Крестам» меняют приговор: два здания бывшего СИЗО претендуют на статус памятников

Опубликовано: 17 ноября 2025 13:05
Два здания бывшего следственного изолятора «Кресты» официально признаны объектами культурного наследия.

Два здания на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге готовят к включению в список выявленных памятников. Оба эти строения являются частью комплекса бывшей тюрьмы «Кресты». Они станут частью будущего общественно-культурного пространства.

Речь идёт о хирургическом бараке и корпусе бывших учебных мастерских. Оба объекта находятся на территории, где ранее размещался тюремный комплекс, сообщает пресс-служба КГИОП.

Здание барака возвели в 1909–1910 годах. Во второй половине 1920-х годов он был перепрофилирован для медицинской службы и приспособлен для содержания примерно 100 пациентов.

Второе здание, отведённое под мастерские, также относят ко времени до 1917 года.

Оба строения предполагается включить в общий ансамбль «Кресты». Затем их интегрируют в единый проект, который предусматривает создание современного, делового и музейного центра на этой территории.

Ранее стало известно, что в старых зданиях бывшей тюрьмы планируется проведение научных исследований и необходимых изыскательных работ. Подобные меры позволят сохранить историческую ценность объектов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
