«Спа-процедуры тоже делают?»: петербуржцев удивила фитнес-революция на стройплощадке Всеволожска

В социальных сетях завирусилось видео, на котором рабочие увлеченно занимаются йогой прямо на стройке во Всеволожске.
Похоже, прораб нашел нестандартный способ повысить эффективность своей бригады.
«Молодец прораб, одобряю!» — реакция сети
Рабочие, расстелив коврики для йоги прямо на бетоне среди строительных материалов, выполняли упражнения.
Петербуржцы не остались в стороне и активно комментировали увиденное:
«Ну а что, лучше так время проводить, чем драки устраивать. Ум спокоен, тело расслабленное, плюс отдых и польза для здоровья, молодец прораб, одобряю».
«Спа-процедуры тоже делают?» — юмор и одобрение
Такая необычная картина вызвала волну шуток и одобрения.
«Спа-процедуры тоже делают?» — поинтересовался один из комментаторов, намекая на полное погружение рабочих в релаксацию.
Другие отметили:
«Когда прораб увлекся йогой и теперь так проходит твой обед».
Йога как инструмент оздоровления и отдыха
Идея прораба, похоже, действительно направлена на улучшение самочувствия бригады. Физические упражнения, особенно йога, способствуют снятию напряжения, улучшению гибкости и общего тонуса.
На стройке, где труд часто бывает изнурительным, такой подход к организации отдыха может принести реальную пользу.