«Спа-процедуры тоже делают?»: петербуржцев удивила фитнес-революция на стройплощадке Всеволожска
«Спа-процедуры тоже делают?»: петербуржцев удивила фитнес-революция на стройплощадке Всеволожска

Опубликовано: 24 сентября 2025 17:30
йога на стройке
«Спа-процедуры тоже делают?»: петербуржцев удивила фитнес-революция на стройплощадке Всеволожска
globallookpress/Shatokhina Natalia

Необычный подход к эффективности на стройплощадке.

В социальных сетях завирусилось видео, на котором рабочие увлеченно занимаются йогой прямо на стройке во Всеволожске.

Похоже, прораб нашел нестандартный способ повысить эффективность своей бригады.

«Молодец прораб, одобряю!» — реакция сети

Рабочие, расстелив коврики для йоги прямо на бетоне среди строительных материалов, выполняли упражнения.

Петербуржцы не остались в стороне и активно комментировали увиденное:

«Ну а что, лучше так время проводить, чем драки устраивать. Ум спокоен, тело расслабленное, плюс отдых и польза для здоровья, молодец прораб, одобряю».

«Спа-процедуры тоже делают?» — юмор и одобрение

Такая необычная картина вызвала волну шуток и одобрения.

«Спа-процедуры тоже делают?» — поинтересовался один из комментаторов, намекая на полное погружение рабочих в релаксацию.

Другие отметили:

«Когда прораб увлекся йогой и теперь так проходит твой обед».

Йога как инструмент оздоровления и отдыха

Идея прораба, похоже, действительно направлена на улучшение самочувствия бригады. Физические упражнения, особенно йога, способствуют снятию напряжения, улучшению гибкости и общего тонуса.

На стройке, где труд часто бывает изнурительным, такой подход к организации отдыха может принести реальную пользу.

Автор:
Ксения Пронина
