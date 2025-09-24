Лахта-центр в Петербурге стал нарушением: почему его построили не по правилам

Башня выросла там, где можно, и показывает, как работают ограничения.

Лахта-центр — визитная карточка Петербурга, но оказывается это здание является нарушением застройки города… Звучит эффектно, но нет: объект стоит вне исторических панорам и прошел длинную экспертизу. Это не отмена правил, а согласованное исключение.

Зачем вообще ограничивать высоту

Петербург ценят за ровный горизонт и панорамы. Чтобы их не ломали башни, в городе действует система ограничений — не жёсткий запрет, а настройка по зонам. С 2016 года для массового жилья установили "базу" около 40 м (примерно 12 этажей).

Для центра условия строже, но ранее выданные разрешения сохраняют силу.

Зонирование вместо запрета

Регламент делит город на шесть зон: чем ближе к историческому ядру, тем ниже "потолок".

Зона 1 (Невский, части Васильевского и Петроградской, акватория Большой Невы) — до 23,5 м, изредка до 28 м.

Зона 2 — обычно до 23,5 м, по экспертизе — до 35 м.

Зона 3 — до 27 м, внутри квартала — до 32 м, в особых случаях — до 42 м.

Зона 4 — до 32 м, иногда до 42 м.

Зоны 5–6 — почти свободные, высоту утверждает экспертный совет.

Так формируется "лестница высот": низкий центр и более свободные окраины.

Как солнце лечило город

Такая система имеет давние корни. Петербург строился по плану, и негласное правило "не выше карниза Зимнего дворца" (≈23,5 м) закрепило силуэт города.

Это было не только про эстетику: в XIX веке верили в силу инсоляции — прямого солнца против чахотки (туберкулёза). Поэтому высоту домов соотносили с шириной улиц, чтобы свет попадал в квартиры.

После 1917 года строгая формула исчезла, но в центре её придерживались уже по здравому смыслу.

Ещё один выход за планку

Но исключения всё же есть. "Лидер-тауэр" у площади Конституции — 42 этажа. Он наглядно показывает, что цифра 40–42 м — это ориентир, а не "бетонная крышка".

Если участок, зона и экспертиза позволяют, город допускает вертикали — но не в исторических панорамах.

Итог

Правила есть, и они работают: центр бережём, на окраинах строим по месту. Лахта-центр и "Лидер-тауэр" — не пробоины в борту, а редкие исключения, встроенные в общую логику города.