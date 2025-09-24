Подвал «Бродячей собаки»: один из центров Серебряного века в Петербурге

Здесь читали стихи Ахматова и Маяковский, спорили акмеисты и футуристы.

В центре Петербурга, рядом с площадью Искусств, когда-то работало кабаре, ставшее символом Серебряного века. "Подвал Бродячей собаки" просуществовал всего несколько лет, но вошёл в историю как одно из самых ярких мест богемной столицы.

История

Кабаре открылось 31 декабря 1911 года в подвале дома Жако. Название появилось случайно: когда компания искала помещение для празднования Нового года, Алексей Толстой сравнил основателей с бродячими собаками, ищущими приют — так и закрепилось за подвалом новое имя.

Стены расписывал Сергей Судейкин, он же создавал афиши и костюмы.

Здесь собирались поэты, художники, актёры и музыканты. Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Николай Гумилёв, Игорь Северянин, Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд — список звучит как энциклопедия эпохи. Для многих завсегдатаев "Собака" стала вторым домом.

В 1915 году, в разгар войны, кабаре закрылось. Официальной причиной называли нелегальную торговлю алкоголем, но к этому добавились и финансовые трудности.

Атмосфера

Вход украшала надпись: "Все между собой считаются знакомы". Здесь устраивали поэтические чтения, лекции, спектакли и музыкальные вечера. Была «свиная книга» для стихов и автографов, собственный герб, гимн и даже «ордена».

По воспоминаниям современников, публика делилась на "художников" и "фармацевтов" — так называли всех "обычных" людей.

Ахматова посвятила "Собаке" стихи, Маяковский читал здесь свои первые антивоенные тексты, а Лившиц оставил ироничные, но полные восхищения описания её ночей.

После

В годы войны подвал стал бомбоубежищем. А в 2001 году на историческом месте снова открыли кафе "Бродячая собака", напоминая о мифологии Серебряного века.