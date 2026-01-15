Городовой / Город / Тайна босых пяток на Таллинском шоссе: водитель выгнал спутницу прямо на дорогу
Тайна босых пяток на Таллинском шоссе: водитель выгнал спутницу прямо на дорогу

Опубликовано: 15 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Тайна босых пяток на Таллинском шоссе: водитель выгнал спутницу прямо на дорогу
Тайна босых пяток на Таллинском шоссе: водитель выгнал спутницу прямо на дорогу
Городовой ру

Вечером 14 января во дворе на Таллиннском шоссе камерами наблюдения был зафиксирован инцидент, в ходе которого мужчина, управлявший легковым автомобилем тёмного цвета, силой вытолкнул женщину на дорогу. Женщина частично находилась за пределами машины, на ней не было обуви. Мужчина вышел из транспортного средства и, схватив женщину за куртку, протащил её по земле несколько метров.

После этого женщина смогла подняться и приблизиться к мужчине. Между ними произошла короткая потасовка — женщина получила удар по лицу. Попытка вновь приблизиться к водителю закончилась её падением, так как она поскользнулась.

Далее пострадавшая попыталась вернуться в салон машины, однако водитель, не пустив её, резко начал движение, в результате чего женщина вновь упала. Её жизни ничего не угрожает — она успела отскочить, избежав наезда автомобиля.

Известно, что сотрудники полиции приступили к выяснению подробностей конфликта и проверяют все обстоятельства произошедшего.

Автор:
Юлия Аликова
Город
