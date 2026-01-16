Тайна Duty Free для избранных: сэкономьте 20% на покупках

Блогер Наталья Рей, которая переехала из России на Северный Кипр четыре года назад, поделилась необычным способом сэкономить значительные средства при покупке в магазинах беспошлинной торговли. Этот метод помогает не только оставить больше денег в кошельке, но и избавляет от необходимости спешно обходить магазины перед вылетом.

Обычно туристы совершают покупки непосредственно в аэропорту, оказываясь перед широким выбором и вынужденно принимая решения в условиях спешки и очередей. Часто это приводит к неожиданным тратам или покупке товаров, которые на самом деле не нужны. Однако есть способ приобрести те же самые продукты значительно дешевле, если позаботиться о покупке заранее.

Наталья советует воспользоваться специальным онлайн-сервисом для заказов в магазинах duty free. Для этого сначала рекомендуется, находясь дома или в гостинице, зайти на сайт shopdutyfree.com и выбрать город, из которого планируется вылет.

После этого нужно зарегистрироваться – оформление личного кабинета часто позволяет получить дополнительную скидку, иногда размером до 20 процентов. На главной странице следует найти раздел для выбора точки самовывоза, где нужно указать страну, аэропорт и дату вылета.

Добавив выбранные товары в корзину, можно завершить оформление заказа через сайт. Такой подход позволяет получить более низкую цену по сравнению с витринами аэропорта, а также воспользоваться большим ассортиментом без спешки и стресса.

В день рейса остаётся лишь подойти к соответствующей стойке в магазине беспошлинной торговли и забрать готовый заказ. Этот метод особенно удобен тем, кто вылетает рано утром или сталкивается с коротким интервалом между рейсами, ведь позволяет избежать беготни по магазинам.

Путешественники, испробовавшие этот вариант, подтверждают его эффективность.

— Я так делала один раз, в Турции. Из плюсов — цена была действительно супер (2500 за тушь Ланком) и этой туши в дьюти в наличии не было, я получила её только потому, что заказала заранее, – отметила одна из комментаторов в соцсетях.

