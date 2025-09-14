Тайна карельской березы раскрыта: ученые нашли причину, почему ее древесина выглядит «мраморной»

Карельская береза ценилась за уникальный «мраморный» узор древесины, но десятилетиями оставалось загадкой, почему у одних деревьев он появляется, а у других нет.
Теперь ученые Санкт-Петербургского лесотехнического университета и Института леса Карельского научного центра РАН нашли ответ — причина в генах.
Исследователи обнаружили в 10-й хромосоме дерева участок с множественными поломками: вставками, выпадениями и перемещениями так называемых транспозонов — «прыгающих генов», которые меняют структуру ДНК.
Нарушение развития водопроводящей ткани приводит к деформации древесины и появлению характерного узора.
Это объясняет, почему узорчатая древесина наследуется нестабильно: лишь 30–40% потомков сохраняют нужные признаки, а иногда ни одно семечко не дает «правильной» березы.
Теперь, благодаря ПЦР-диагностике, можно заранее определять «карельские» деревья ещё на стадии саженцев, не дожидаясь, пока они вырастут.
Это открытие позволит удешевить селекцию и сделать редкую древесину доступнее, не прибегая к долгому ожиданию и сложным прививкам.