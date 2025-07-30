Тайна одного озера: где в Петербурге еще можно спокойно купаться этим летом

Летом 2025 года петербуржцы, желающие окунуться в прохладную воду в городе, столкнулись с настоящим испытанием: выбрать место для купания стало почти невозможно.

По последним данным Роспотребнадзора, из 24 городских пляжей Петербурга санитарным нормам соответствует только одно место.

Остальные водоемы не пригодны для купания.

Почему так происходит?

Роспотребнадзор регулярно берет пробы воды на каждом пляже: специалисты проверяют качество по целому набору показателей, чтобы избежать вспышек инфекций и заболеваний.

В июле 2025 года было взято больше 200 проб на петербургских пляжах — почти все они показали превышение допустимого уровня загрязнения.

Отклонения встречаются по микробиологическим и химическим параметрам: речь идет о кишечных инфекциях, вирусном гепатите А и других инфекциях, которыми можно заразиться из-за воды плохого качества.

Что с водоемами?

В городской черте Петербурга можно освежиться только в одном месте. Это Безымянное озеро – Красносельский район. Там специалисты одобрили купание.

Не намного лучше ситуация в пригородах и по Ленинградской области.

По свежим отчетам, только один пляж можно считать относительно безопасными: это Озеро Суходольское в Приозерском районе.

Все остальное — даже популярные места вроде Суздальских озер, Ольгинского водоема и пляжей Финского залива — остаются под запретом.

При этом список «разрешенных» пляжей может меняться каждую неделю: все зависит от очередных проверок и погодных условий.

Почему портится качество воды?

Причины вполне обыденные — жара, обилие отдыхающих, а иногда и обычный мусор, который остается после пикников и прогулок.

В дождливые недели в водоемы попадает больше грязи и микроорганизмов — и лаборатории тут же фиксируют выброс по показателям.

В сухую жару и при большом наплыве людей, наоборот, вода быстрее «зацветает» и наполняется микроорганизмами из-за повышенной температуры.

Можно ли купаться там, где хочется?

Если очень хочется окунуться — технология проста: искать актуальную информацию о проверках, особенно если уже собрались на конкретный пляж.

Информацию по результатам проб воды выкладывают и на сайте Роспотребнадзора, и в местных новостях.

Стоит понимать, что купание в непроверенных местах может привести не только к испорченному отдыху, но и к серьезным проблемам со здоровьем.