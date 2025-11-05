Не в Москве, а на Неве: самая дорогая «сталинка» России — в Петербурге

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу самая дорогая квартира в так называемом «сталинском» доме. Этот жилой объект объединяет две квартиры общей площадью 607 квадратных метров. За такие апартаменты в Петроградском районе просят 1,1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Квартиры занимают мансардный этаж, который был возведён в 2016 году. Площадь каждой из них составляет 319 и 292 квадратных метра.

Подъём осуществляется на лифте, предусмотрены отдельные входы, а также автономная система газового отопления.

Стоимость включает одно место для автомобиля в подземном паркинге.

Второе по стоимости предложение располагается в Москве на Тверской улице. Пятикомнатная квартира в столице, площадью 177 квадратных метров, оценена в 377 миллионов рублей.

Третью позицию в этом рейтинге занимает четырёхкомнатная квартира на Тверской, где из окон видны Центральный телеграф и Кремль.

В десятку самых дорогих квартир в домах сталинской эпохи вошли также предложения из Нижнего Новгорода и Сочи.

В Нижнем Новгороде стоимость квартиры составляет 80 миллионов рублей, а в центре Сочи трёхкомнатная квартира стоит 60 миллионов.

Ранее отмечалось, что на вторичном рынке Санкт-Петербурга была выставлена на продажу квартира за 2,2 миллиарда рублей. Таким образом, ценовые рекорды на элитное жильё в городах России продолжают обновляться.