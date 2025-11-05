Дешевле, чем кажется: три района Петербурга, где недвижимость не спешит дорожать

Санкт-Петербург, город, активно привлекающий жителей со всей России, славится своей застройкой. Однако, внимательный покупатель мог заметить, что цены на недвижимость в разных частях города разнятся.

И дело не только в классе жилых комплексов, но и, что немаловажно, в локации. Есть районы, где стоимость жилья заметно ниже среднего, а в некоторых даже наблюдается тенденция к снижению.

От «хрущевок» до новостроек: как локация меняет цену квадратного метра в Петербурге

Средняя цена за квадратный метр в Петербурге в апреле 2025 года составила 288,2 тыс. рублей (165 тыс. в эконом-сегменте и 295 тыс. в комфорт-классе). Однако, есть места, где цены значительно отличаются от этих показателей.

Красносельский район

Здесь средняя цена за квадратный метр держится на отметке 150-200 тыс. рублей. Основные причины такой стоимости — острая нехватка станций метро и трудности с инфраструктурой в некоторых микрорайонах.

Однако, район обладает и значительным потенциалом: близость к паркам, Финскому заливу и известным пригородам, таким как Стрельна и Петергоф.

Более того, в картах развития района всё-таки есть планы о постройке метро, хотя точные сроки неизвестны. За прошлый год цены здесь выросли на 5%, и эксперты полагают, что это не предел.

Кировский район

Кировский район представляет собой парадокс: он изобилует зеленью, но одновременно полон промышленных предприятий, что сказывается на экологии.

Район также характеризуется наличием «хрущевок», подлежащих реновации, и ограниченным пространством для новой застройки, что компенсируется «точечной застройкой».

Средняя стоимость квадратного метра составляет 192 тыс. рублей. В прошлом году отметка держалась на уровне 175 тысяч.

Пушкинский район

Пушкинский район, включающий два города и три поселка (среди которых знаменитые Шушары), отличается большим количеством новостроек.

Однако, проблемы здесь тоже имеются: «нехватка детских садов и школ» и «минимум зелени, максимум промышленности». Важным фактором является и удаленность от центра, хотя это не всех жителей беспокоит.

Этот район может стать хорошим выбором для тех, кто ориентируется прежде всего на стоимость. Именно здесь средняя цена за квадратный метр минимальная — 179 тыс. рублей. За год она существенно снизилась — было 197 тысяч.