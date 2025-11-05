Городовой / Город / Роковой край платформы: в петербургском метро погиб пассажир, упавший на пути
Роковой край платформы: в петербургском метро погиб пассажир, упавший на пути

Опубликовано: 5 ноября 2025 08:15
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Сотрудники экстренных служб извлекли тело человека из-под поезда на железнодорожной станции.

На участке Кировско-Выборгской линии петербургского метро произошёл инцидент — на станции «Автово» человек оказался на путях.

Сотрудники аварийно-спасательной службы метрополитена подняли пострадавшего, однако спасти его не удалось. В метрополитене подтвердили, что после инцидента пассажир скончался.

По информации подземки, чрезвычайное происшествие привело к остановке движения поездов между станциями «Нарвская» и «Проспект Ветеранов» примерно в 11 часов утра. Электропоезда не следовали по этому участку некоторое время.

Позже движение восстановили частично: поезда стали курсировать от «Нарвской» до «Девяткино» в штатном режиме. Полная работа линии возобновилась в 11:07. О случившемся сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Юлия Аликова
Город
