Роковой край платформы: в петербургском метро погиб пассажир, упавший на пути

На участке Кировско-Выборгской линии петербургского метро произошёл инцидент — на станции «Автово» человек оказался на путях.
Сотрудники аварийно-спасательной службы метрополитена подняли пострадавшего, однако спасти его не удалось. В метрополитене подтвердили, что после инцидента пассажир скончался.
По информации подземки, чрезвычайное происшествие привело к остановке движения поездов между станциями «Нарвская» и «Проспект Ветеранов» примерно в 11 часов утра. Электропоезда не следовали по этому участку некоторое время.
Позже движение восстановили частично: поезда стали курсировать от «Нарвской» до «Девяткино» в штатном режиме. Полная работа линии возобновилась в 11:07. О случившемся сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.