Тайна огней на Ростральных колоннах: как появилась традиция и почему их зажигают так редко

Традиция зажигать колонны появилась давно, но во всей красе они предстают в определенные дни.

Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова — это не просто архитектурные гиганты, украшающие панораму Санкт-Петербурга.

Это символы морской славы России и часть истории города, которую знают далеко не все. Но мало кто задумывается, почему колонны зажигают так редко и откуда вообще пошла эта традиция.

Колонны, демонстрирующие силу империи

Колонны появились в 1810 году благодаря архитектору Тома де Томону. Он вдохновился древнеримской традицией — в Риме подобные колонны украшали носами захваченных в бою кораблей, чтобы увековечить победы. Петербургские колонны тоже держат «трофеи», только уже в честь русского флота.

Изначально колонны были не просто памятниками: они служили маяками для кораблей, которые шли по Неве. Внутри каждой колонны есть винтовая лестница, ведущая к площадке наверху, где установлены металлические треножники с жаровнями. Именно там и разжигали огонь — чтобы корабли не сбились с курса в тумане или ночью.

Чем заправляли огни и почему это было опасно

Сначала для огней использовали конопляное масло. Но оно часто брызгало, и раскалённые капли могли падать прямо на головы прохожих.

Потом масло заменили на смолу, а в 1896 году попробовали осветить колонны электрическими лампами. Но электричество оказалось слишком дорогим, и от этой идеи быстро отказались. На какое-то время колонны вообще перестали зажигать.

Возрождение традиции: газовые огни и праздники

Все изменилось к 250-летию Ленинграда, которое отмечали на четыре года позже. Власти поручили газовикам вернуть городу красивую традицию — зажигать огни на колоннах. 6 июня 1957 года на одной колонне опробовали новое газовое оборудование, а уже 23 июня жители и гости города любовались яркими семиметровыми факелами, сообщает сайт Фиеста.

С тех пор колонны зажигают только по особым случаям: на День города, День Победы, праздник выпускников «Алые паруса», День Военно-морского флота и другие важные события. В обычные дни колонны стоят без огня, и именно поэтому увидеть их горящими — настоящая удача!

День города

В ночь с 30 на 31 мая, в честь Дня города, колонны зажгут свои огни, когда в Северной столице будет проходить традиционный концерт «Музыка Дворцового моста». Как раз в полночь талисманы города предстанут во всей красе.

Кроме того в честь Дня города мост Бетанкура, а также Дворцовый и Троицкий будут подсвечены цветами российского флага.