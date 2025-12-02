Тайны строительства Аничкова моста и его «сбежавшие» лошади: чем запомнилось 2 декабря в истории Петербурга

День, запечатленный в камне и бронзе.

Санкт-Петербург — город, где история оживает в каждом камне, мосте и храме.

2 декабря — дата, отмеченная событиями, которые оставили неизгладимый след в его летописи, от торжественного открытия величественных переправ до трагической судьбы храмов и появления знаковых памятников.

1841: От проекта к бронзовым коням

2 декабря 1841 года ознаменовалось важным событием для Петербурга — после масштабной реконструкции было открыто движение по Аничкову мосту.

Работы, начатые 22 мая того же года под руководством инженера И. Ф. Бутаца, завершились к осени.

Новый мост стал каменным, трёхпролётным, а его ограждение, созданное по эскизам немецкого архитектора Карла Шинкеля, напоминало знаменитые перила Дворцового моста в Берлине.

“Строительство переправы стоило 195294 рубля серебром”, — свидетельствуют отчёты Министерства финансов.

Торжественное открытие состоялось 20 ноября (по старому стилю), а движение было открыто в январе 1842 года.

Вскоре, через год, мост украсили конные скульптуры работы Петра Карловича Клодта. Изначально бронзовые группы соседствовали с алебастровыми, но время и непредсказуемость судьбы внесли свои коррективы.

Алебастровые изваяния, обветшав, были заменены на бронзовые, которые, в свою очередь, отправились в подарок сицилийскому королю.

“На мосту вновь появились алебастровые группы”, — отмечают историки, пока в 1850 году Клодт не создал новые, завершившие ансамбль скульптуры.

1906: Бухарский эмир

В декабре 1906 года Петербург принял важного гостя — бухарского эмира Сеид-Абдул-Ахад-Хана. 2 декабря (21 ноября по старому стилю) состоялась аудиенция в Царском Селе.

После беседы Николай II пожаловал эмиру знаки ордена Андрея Первозванного — высшую награду Российской империи — и поздравил его с чином генерала от кавалерии.

“Государь Император пожаловал эмиру бухарскому царский орден св. апостола Андрея Первозванного”, — сообщали газеты того времени.

1931: Трагедия Спаса-на-Водах

Совершенно иная, трагическая страница истории открылась 2 декабря 1931 года, когда было принято постановление о сносе церкви Спас-на-Водах. Храм был взорван в 1932 году, но история его разрушения оказалась не такой однозначной.

В 2002 году на месте уничтоженного храма прошла торжественная церемония поднятия креста часовни на Английской набережной.

А в 1995 году в подвалах Русского музея были чудесным образом обнаружены уникальные фрагменты разрушенного храма — “Лик Спаса-на-Водах” и три мозаики работы Васнецова.

“Уцелевший во время взрыва Лик Спасителя нельзя назвать только счастливой случайностью!”, — отмечается в акте передачи, свидетельствующем о том, что эти бесценные реликвии были спасены от полного уничтожения.

1976: Памятник поэту

2 декабря 1976 года на пересечении улиц Некрасова и Маяковского появился памятник Владимиру Маяковскому.

Бюст, созданный скульптором Борисом Алексеевичем Пленкиным и архитектором Владимиром Павловичем Литвяковым, стал “подарком городу от творческой группы”.

1979: Последний поклон композитору

А 2 декабря 1979 года город простился с великим композитором Василием Павловичем Соловьёвым-Седым.

На 72-м году жизни ушёл из жизни автор множества любимых песен, похороненный в Ленинграде на Литераторских мостках Волковского кладбища. Его музыка продолжает жить, напоминая о яркой эпохе, которую он сопровождал своими мелодиями.